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海地人突湧德州邊界 以為進入美國「變容易了」

編譯潘勛／綜合18日電
一位海地移民抱著幼子18日涉水越過水壩，自墨西哥格蘭德河進入德州。(美聯社)
一位海地移民抱著幼子18日涉水越過水壩，自墨西哥格蘭德河進入德州。(美聯社)

海地人聽信傳言，說現在要進入美國很容易，故鄉政治、經濟又急劇惡化，總統遭刺殺、日前發生規模7.2大地震，另外又誤信認為美國工作好找，到南美各國又遭遇歧視，留在海地只活在赤貧，因此成千上萬海地人目前不遠千里跋涉到德州邊界，讓當地官員及警方窮於應付。

紐約時報18日報導，對很多目前來到德州邊的海地人，這趟闖美國行程早已籌畫多年；一位海地25歲男子麥肯森表示，自己聽朋友說現在進入美國容易得多，所以帶著懷孕的妻子，以步行、搭巴士走了兩個月，加入其他約1萬4000移民，等在德利奧市(Del Rio)邊界外社區，伺機想進入德州。

成千上萬的海地移民18日帶著家當，涉水越過水壩，自墨西哥格蘭德河進入德州。(美聯...
成千上萬的海地移民18日帶著家當，涉水越過水壩，自墨西哥格蘭德河進入德州。(美聯社)

這一波海地移民潮再起，始於1月拜登總統就職且快速扭轉前總統川普史上最嚴峻反移民政策；而且在5月，拜登政府延長給已在美國的15萬海地人的臨時保護身分；很多人認為這是好兆頭，象徵美國較歡迎移民了，於是數以萬計的海地人不符資格，也想跨界進入美國。

海地前總統摩里士遭刺殺，今夏國家又遭強震襲擊，在在添增生活壓力，叫海地人想離開國家。墨西哥外交部北美司長貝拉斯科(Roberto Velasco)指出，目前碰到的海地移民型態全然不同，主要是來找工作，繞道第三國而至，因此很難遣返。

2010年海地發生地震大災，數萬人首途向南到智利及巴西找工作；兩大南美最富裕國家出於人道理由發簽證給他們，但其實也是欠缺願做低薪工作的勞工。

可如今新冠疫情重創巴西及其他南美經濟體，就業機會增長無幾，各國的移民政策便嚴格起來；智利10年前非裔人口還很少，便叫很多海地人吃到種族歧視的苦頭，所以他們現在離開智利比想來智利的人更多。

成千上萬海地移民集結在墨西哥，專家指出他們都極為窘迫，知道返回海地一無所有。但聯邦政府本周起依緊急公共衛生命令封鎖邊界，遣返移民，移民權人士及一些國會議員嚴厲指責，認為海地一個月前才發生大地震，此時遣返他們實為殘忍錯誤，應給他們合法保護及申請庇護的機會。

但移民研究機構專家也指出，把海地人遣返故國至關重要，避免當前局勢發展下去，假如任何刻在邊界的海地人得自由進入美國安身立命，那麼更多海地人會如法炮製，讓德州地方官員及警力難以承受。

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