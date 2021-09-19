美墨邊境20年罕見移民潮 海地人塞爆德州大橋
美墨邊境無證移民暴增，拜登政府正面臨上任以來最大移民危機，不僅讓總統拜登的邊境移民政策受到考驗，同時也再度挑起美墨邊境地區的緊張氣氛。
德州南部德里歐市(Del Rio)與墨西哥只有一河之隔，最近幾天湧入上萬的無證海地移民，他們擠在德里歐國際大橋(Del Rio International Bridge)下等待申請入境，民主黨籍的德里歐市長羅札諾(Bruno Lozano)已宣布緊急狀態。
德州州長艾伯特(Greg Abbott)也下令關閉包括大橋在內的入境點，但卻影響了美墨兩地邊境居民的往來及經濟；尤其是每天都有墨西哥工人、農民、購物者進入德里歐，他們大多數是擁有雙重國籍或特殊工作簽證，他們認為目前的邊境無證移民危機，都是美國和墨西哥政府的錯。
這波難民潮為美墨邊境20年來罕見，羅札諾表示，現在橋下人數相當德里歐市三分之一人口，已經不勝負荷超越警戒線，他在18日宣布進入緊急狀態，並要求聯邦政府協助。
儘管無證移民暴增前所未見，飲用水、食物都不夠，衛生條件相當惡劣，但仍不斷有人徒步從三個入境點跨河湧至，共和黨籍的艾伯特州長已關閉了美墨邊境的六個入境點。
德里歐國際大橋連接美墨兩國，這些無證移民主要來自海地，他們擠在橋下屬海關與邊境保護局(CBP)的管制區內，自行搭起簡陋帳篷棲身等候申請入境。
這個帳篷區現由100多名國民警衛隊，德州軍隊及聯邦執法部門人員守衛；當地官員表示已收到墨西哥方面的報告，20多輛載滿無證移民的巴士正陸續駛來，預計未來幾天抵達邊境。
四名不願透露姓名的官員表示，拜登政府為應對這場危機，準備最快19日開始用飛機將這些無證移民送回海地，採取閃電驅逐手法，目的是阻止更多人湧入。
面對目前的惡劣情況，共和黨人砲火連連痛批拜登所謂「人道移民政策」，認為只會鼓勵更多人冒險偷渡；單以今年7月及8月計，從邊境湧入的無證移民人數超過20萬，創下10年高峰。
艾伯特抨擊，這顯示了拜登政府的移民政策搖擺不定，猶豫不決。
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