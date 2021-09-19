白宮刊文宣傳：無證客拿綠卡 有助美國經濟

白宮 經濟顧問委員會 (CEA) 在17日發表的一篇博客文章中，大力宣傳讓數以百萬計無證移民 取得綠卡 的經濟效益。

文章刊出時間，正值國會即將決定數百萬移民命運的關鍵時刻，其中包括具臨時保護身分(Temporary Protected Status，TPS)或受「夢想生計畫」(DACA)保護的人在內。

參議院將決定是否將部分無證人口獲得公民身分的途徑，納入民主黨協調法案(reconciliation bill)中；該法案只需50票同意即可通過。

議員們的決定關鍵，取決於移民法的變化是否足以影響聯邦成本和收入。白宮經濟顧問委員會主席、經濟學家勞史(Cecilia Rouse)及顧問巴羅(Lisa Barrow)、潤茲(Kevin Rinz) 和 蘇塔斯(Evan Soltas)同聲表示，移民法的變化的確足以影響聯邦成本和收入。

CDA顧問承認，將無證移民合法化，的確會增加社會福利計劃成本，而且成本可能很重大。但他們認為，大部分成本可由新增加的納稅移民所繳的稅來支付；此外，移民下一代也會做出「積極財政貢獻」。

顧問寫道，無證移民合法化還「可能增加稅收、提高生產力，這些移民的子女也會帶來額外好處，為國家創造可觀的經濟價值」。

這篇文章包含的數據和研究顯示，為無證移民提供合法永久居留權，將使他們能夠申請更適合其技能的工作，提高工資並改善他們的語言技能、教育和健康。