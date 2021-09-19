海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

拜登政府緊急下令要把無證闖入美境的海地難民，以飛機遣返海地。圖為成千上萬，攜家帶眷的海地無證移民18日涉過美墨邊界的格蘭德河上的水壩，進入德州，規模之大，前所未見。(美聯社)

拜登政府緊急下令要把無證闖入美境的海地難民，以飛機遣返海地。圖為成千上萬的海地無證移民18日涉過美墨邊界的格蘭德河上的水壩，進入德州，規模之大，前所未見。(美聯社)

成千上萬的海地非法移民 近日自墨西哥 渡河到美國 ，聚集在德州德里歐市(Del Rio)大壩橋下紮營，對拜登政府構成直接挑戰；拜登政府計畫19日起將這些非法移民大舉驅逐出境，估計每天將有五至八班遣返飛機直飛海地；但飢餓窮困又絕望的海地移民表示，美國加速驅逐出境的作法阻止不了他們。

●政府鐵腕 每天5-8航班遣返海地

國土安全部18日聲明，17日已將約2000名移民自營地轉到其他地點，可能會將他們驅逐出境；20日上午當地將有400名人員處理相關事宜，必要時會增派更多人手；聲明顯示，拜登政府對海地人突然抵達德里歐市，已加速因應。

一名官員向美聯社表示，19日開始，美國可能每天有五至八班遣返航班，航班數量將視運作處理能力及海地接受航班意願而定；目前與海地當局的談判已取得進展；但另一位官員預計每天不會超過兩班。

德里歐市人口3萬5000人，面對移民潮迅速激增，市長17日宣布進入緊急狀態，但18日仍有數千人持續湧入，不少人來回穿梭墨西哥與美國之間的格蘭德河(Rio Grande)，去墨西哥買水、食物和尿布，然後回到德里歐市紮營。

一名海地男子抱著幼女與家人18日隨著上千無證海地移民，涉水越過美墨邊界的格蘭德河上的水壩，進入美境德州。(美聯社)

拜登政府緊急下令要把無證闖入美境的海地難民，以飛機遣返海地。圖為成千上萬，攜家帶眷的海地無證移民18日涉過美墨邊界的格蘭德河上的水壩，進入德州，規模之大，前所未見。(美聯社)

●「回去死路一條」 難民尋求庇護

針對美國打算加速遣返，多位移民表示仍打算留在營地、尋求庇護；有人談到海地最近發生的毀滅性地震和總統摩依士(Jovenel Moise)遭暗殺事件，稱他們害怕回到一個不穩定的國家。

「海地沒有安全可言，」38歲、帶著妻子和兩個女兒離開海地的法布里西奧·琴恩(Fabricio Jean)說，「國家正處於政治危機中。」另一位32歲的海地男子表示，他過去四年都在智利街頭流浪，在垃圾桶裡找食物吃；「我們都在尋找更好的生活。」

48歲、來自古巴的卡斯蒂略 (Jorge Luis Mora Castillo)則說，他不會改變主意，「回古巴只有死路一條。」

美墨邊界的德州德瑞歐市的國際大橋18日仍暫時關閉。(美聯社)

德州州長艾伯特下令出動德州國民兵駐守美墨邊境德里歐市，阻止大量來自海地的無證 移民。(美聯社)

●美關閉邊境 難民恐慌絕望

美國海關及邊境保護局17日關閉了德里歐市和墨西哥阿庫尼亞(Acuna)城之間唯一過境點的雙向交通，「以應對緊急保安全需求」。瓦爾維德郡(Val Verde County)警長馬丁內斯(Frank Joe Martinez)表示，德里歐約增加了1萬3700名新來者。

目前尚不清楚如此龐大人數如何迅速聚集；過去許多海地人一直是在墨西哥一側營地聚集和等待決定是否嘗試進入美國。德里歐北部彼德拉斯內格拉斯 (Piedras Negras) 移民庇護所律師羅德里格斯 (Edgar Rodríguez) 表示，他注意到兩、三周前海地人開始增加，有可能是受到錯誤信息的影響。

移民經常根據政策即將改變以及執法政策因城市而異的謠言，做出移動的決定。

倡議組織海地橋樑聯盟(Haitian Bridge Alliance)法律總監菲利普斯(Nicole Phillips)表示，臨時難民營的一些海地人已在與美國交界的墨西哥城市生活一段時間，經常在兩邊移動，其他人則是被困在墨西哥與瓜地馬拉南部邊境附近，最近才抵達。

在拜登政府結束每天接納特別脆弱的尋求庇護移民做法後，絕望感正在蔓延；「人們對於如何尋求庇護感到恐慌，」菲利普斯說。