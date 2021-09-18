密電掀叛國風暴 密利首度公開回應：完全符工作職責

參謀首長聯席會議主席密利17日表示，他在川普總統任內打電話給中國軍方的李作成將軍，是在自己的工作職責範圍內。(美聯社)

參謀首長聯席會議主席密利 ( Mark Milley )因一本新書揭密，身陷「叛國」指控等火線中，17日他首度公開回應表示，他在川普 總統任期最後幾個月，打電話給中國 對口李作成將軍，「完全是在自己的工作職責範圍內。」

密利向美聯社等媒體強調，此類通話是「例行公事」，是「為了讓盟友和對手放心，以確保戰略上的穩定。」

由「水門案」資深記者伍華德(Bob Woodward)和政治記者科斯塔(Robert Costa)合撰新書《危急關頭》，詳述密利因擔心川普行徑引爆美中戰爭，去年10月30日(總統大選前四天)和今年1月8日(國會大廈暴亂兩天後)兩度緊急致電中國中央軍委、聯合參謀部參謀長李作成，保證美國不會發動攻擊。

書中還透露，密利曾就總統啟動核武發射程序與相關官員溝通，要求必須有他參與。

新書內容曝光後，部分國會議員指責密利越權，要拜登開除他；川普抨擊密利「叛國」，指他是「徹頭徹尾的瘋子」，還說密利「完全沒有告訴我他有打給電話中國。」

密利15日曾透過發言人發表聲明，堅稱「在10月和1月與中國和其他國家的通話，符合自身職責，是為維護戰略穩定做出保證。是基於避免意外後果，至關重要，且均曾與五角大廈其他官員協調溝通。」

17日他簡短向媒體表示，「我最好是在有合法職責監督美軍的立法者面前做出我的評論。我會在一兩周內與國會討論任何細節。」

密利和奧斯汀28日至國會作證，是要談美國自阿富汗撤軍及美國人、阿富汗人和其他人自阿富汗慌亂撤離等問題。現在密利勢將因打電話給中國對口一事，面臨嚴厲質疑。

正在調查1月6日國會大廈暴亂事件的眾議院特別委員會，已要求提供有關密利電話的詳細信息；民主黨眾院國土安全委員會主席湯普森(Bennie Thompson)和共和黨聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)均要求提出與11月大選、川普將權力移交給拜登總統及與國會暴亂相關的紀錄。

密利在2019年被川普任命為參謀長聯席會議主席，並在拜登政府繼續擔任此職位；拜登、白宮和五角大廈均已表示，他們對密利充滿信任和信心。