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美國仇華升高 秦剛：中國將根除不安因素

記者羅曉媛／華盛頓報導
中國駐美國大使秦剛出席全美各地僑界舉辦的線上活動並致辭。(中國駐美大使館提供)
中國駐美國大使秦剛出席全美各地僑界舉辦的線上活動並致辭。(中國駐美大使館提供)

新任中國美國大使秦剛16日參加全美各地僑界一項線上活動表示，近年來美國內仇亞、仇華情緒上升，中方將致力從根本和源頭，消除導致在美華人感到不安和遭遇不公的因素。

秦剛指出，中國旅美僑胞為美國經濟發展、科技進步和社會繁榮做出了卓越貢獻，成為美國多族裔大家庭中不可或缺的一部分，理應得到充分的肯定和尊重，「但是，近年來美國仇亞仇華情緒上升，華僑華人在美生存發展面臨更大挑戰，我們對此感同身受，讓人十分痛心。」

秦剛說，中國政府將一如既往，積極推動美國政府遵照兩國元首達成的共識，採取確實行動改善中美關係，「從根本和源頭上，消除導致在美華裔感到不安和遭遇不公的因素」；中方也敦促美國政府，採取切實有效措施，保障包括華裔在內各少數族裔族群的合法權益。

秦剛也提出「三個希望」表示，希望在美僑胞繼續做中國發展的參與者；希望在美僑胞繼續做中美關係發展的促進者，充分發揮自身貫通東西、聯結中美的獨特優勢，積極促進中美交流與合作；希望在美僑胞繼續做自身權益的維護者，更好地展示自身價值與貢獻，更好地表明立場與主張。

美國 秦剛 中國

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