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觀察站╱內圈壓外圈 造艦新聯盟 駛進深水區

記者 郭崇倫
美英澳三國宣布組建新的印太安全聯盟，美英將幫助澳洲裝備核潛艦。圖為美國海軍第七艦隊裝備的維吉尼亞級快速攻擊潛艦USS Illinois號。 （美聯社）
美英澳三國宣布組建新的印太安全聯盟，美英將幫助澳洲裝備核潛艦。圖為美國海軍第七艦隊裝備的維吉尼亞級快速攻擊潛艦USS Illinois號。 （美聯社）

美國、英國和澳洲領導人16日宣布，成立以三國國名字首為名的美英澳新安全倡議AUKUS；其中最令人注意的，是美國與英國將共同協助澳洲打造核子動力潛艦艦隊。

美國只有在1958年將打造核動力潛艦技術移轉給英國，用來對抗當時的蘇聯，這次移轉給澳洲，共同對抗中國的象徵意義不言而喻，卻也同時惹怒了被排除在外的盟友。

AUKUS結合了軍事與外交，三國將在科學、技術、產業與供應鏈上，做出更多整合努力，等於在既有的美、英、澳、加拿大與紐西蘭「五眼聯盟」的內部，增加了一個「內圈」，明示這三國比其他的兩國都要更緊密，尤其是美較不信任的紐西蘭。

美國認為，紐西蘭因為經貿利益，越來越對中國退讓，在宣布AUKUS同一天，中國向紐西蘭申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，成了中國為此協商的第一個國家，可見雙方經貿關係緊密。

反之，早在1986年，紐西蘭基於非核政策，禁止美國核動力船艦進入其海域，雙方同盟關係破裂。AUKUS宣布後，紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)再重申，紐西蘭不會解除核動力船隻進入其水域的禁令，包括未來的澳洲核潛艦。

另一個被AUKUS拋棄的是法國；在2016年國造潛艦標案中，澳洲國防部在日本、德國與法國的潛艦設計中，選擇了法國海軍集團所推出的「短鰭梭魚級攻擊潛艦」，總價高達九百億美元，要建造十二艘柴電動力潛艦，法國負責技術轉移。

但澳洲後來不斷變更需求，法國也不斷調整預算價格，雙方爭議不休；澳法合作的潛艦計畫還沒有開始建造，如今澳洲取消合約，除浪費已經花的24億美元，還有違約賠償。

澳洲總理莫里森(Scott Morrison)在AUKUS前一晚試圖致電法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)，總統府的人問明來意後，電話就沒有接通；法國外交部長勒德里安(Jean-Yves Le Drian)隔天就說，「這是（三國）插法國背後一刀」，17日更祭出嚴厲外交手段，宣布召回駐美與駐澳大使。

AUKUS協議中，澳洲也將取得美國戰斧巡弋飛彈的技術，裝設在Hobart級驅逐艦上，這是美國「太平洋威懾倡議」的一部分，旨在建設盟友和夥伴的防禦安全能力與合作，今年編列22億元，明年要提升到55億元，顯示美國仰賴核動力潛艦與裝備戰斧飛彈的戰艦，協助巡弋，並肩作戰。

澳洲 美國 AUKUS

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