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美助澳造艦 等同強化駐亞水下戰力 阻北京擴張

編譯潘勛／綜合17日電
美國將輸出「核子潛艇動力技術」，供澳洲升級「潛艇國造」計畫；圖為美軍的俄亥俄級彈道飛彈核子潛艇。 (取材自美國國防部)
美國將輸出「核子潛艇動力技術」，供澳洲升級「潛艇國造」計畫；圖為美軍的俄亥俄級彈道飛彈核子潛艇。 (取材自美國國防部)

澳洲決定採用美國科技建造八艘核動力潛艦，等同協助美國駐亞洲艦隊強化水面下軍力優勢，肆應水面戰艦數目已不如中國海軍的缺點，布置潛艦防禦網，由印度洋到太平洋遏制北京的擴張行為。

華爾街日報17日報導，中國近些年快速建軍，今年軍事預算逾2000億美元，目前海軍規模已超越美國；只是美方仍有水下優勢，潛艦戰力更強，也更難以偵測。

美國與澳洲分享核潛艦科技，強化國防關係，等於強化美國駐亞洲艦隊，兩國專注於遏制中國；官方智庫「澳洲戰略政策研究院」(Australian Strategic Policy Institute)專家蕭布里吉(Michael Shoebridge)指出，此舉堪稱長期重設印、太地區軍力天平，因為這些核潛艦是極強大的攻擊武器。

旨在摧毀敵軍潛艦及水面戰艦的第一批澳洲新型攻擊性潛艦要十年後才能成軍，但對中國的相對軍力弱點，將是一大威脅；解放軍海軍在鎖定並擊潰潛艦，尤其是核動力潛艦上，戰力較弱。

五角大廈2020年對中國軍力的年度報告中指出，北京當局雖在增強水下戰力，但仍然沒有強大的深層水下反潛艦作戰能力。

美國與澳洲達成協議，建造核動力潛艦，也揚棄過去數十年嚴格禁止對外分享此一科技的政策；1954年的「原子能法」(The Atomic Energy Act)本來禁止美國與其他國家分享核子科技，但美、英後來簽署條約，要求兩國就核武方面合作。

國防部長奧斯丁16日表示，與澳洲分享核子潛艦科技，有助於增強他形容為印、太地區的「整合嚇阻力」；美軍能取得戰力，與盟邦合作得更有效，以保護盟國之間共有的安全利益。

美國一艘導彈驅逐艦17日進行移駐而通過台灣海峽，停留在國際海域上，更證實本區域的軍事緊張；官員們表示，該驅逐艦是為展現美國決心，保持太平洋區域海路暢通無阻。

中國去年罕見地公開進行反潛艦演習，展現有意改善反潛戰力；五角大廈表示，美、中兩國擁有的潛艦數目大致相當，但52艦美國攻擊性潛艦都採核子動力，中國62艘攻擊性潛艦裡只有7艘採核子動力，其他均為柴油動力，必須不時浮上水面換氣、充電；核動力潛艦航速也比柴電潛艦快。

美國 中國 澳洲

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