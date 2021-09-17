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佛心老闆自減百萬薪 員工薪水7萬起跳 6年營收翻2倍

編譯洪毅／綜合16日電

總部位於西雅圖的信用卡資料處理及金融服務商Gravity Payments執行長普萊斯(Dan Price)六年前將全體員工薪資提高至7萬元起跳，引發對公司前途的揣測；六年後的現在，這間公司的業務依然蓬勃，員工的凝聚力、忠誠度也大大提高。

普萊斯賣房加薪 自己薪水也7萬

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，普萊斯在六年前做出一個大膽的決定，將全體員工的薪資拉高到至少7萬元；為了付出這麼多薪資，普萊斯自己減薪100萬元，還賣掉一棟房子，動用一部分存款，而普萊斯現在每年的薪資也是7萬元。

學者：顛覆外界對企業經營認知

美國執行長的薪資平均為一般員工的320倍，因此普萊斯的決定可謂創舉；西雅圖華盛頓大學商學院助理教授哈芬布拉克(Andrew Hafenbrack)表示，此舉顛覆外界對企業經營的認知。

有些人覺得他是英雄，也有人預測此舉風險大，公司遲早會破產；然而如今Gravity的員工幾乎增加一倍，營收則翻了兩倍。

員工買房成家 甚至集資買車送老闆

普萊斯表示，他的公司員工忠誠度大幅提高，離職率銳減，與客戶互動的經驗增加，讓業務得以蒸蒸日上；此外，更多員工得以買房成家，甚至集資買車送他，讓他覺得一切作為都有回報，且比以前更快樂。

員工中夫妻檔陳凱莉(Carrie Chen，音譯)及富蘭克林(Alex Franklin)近期喜迎新生兒，並指Gravity的加薪讓他們能養兒育女；陳凱莉還說，擁有一個孩子、一個家庭、一個美好生活，生生不息，像是走在前往「美國夢」的康莊大道上。

疫期員工自動減薪 疫後老闆補發

Gravity沒有免於新冠疫情衝擊，去年3月業務大降55%，公司現金無法維持四個月，當時一批員工自願將薪資減至4萬元，公司也很快度過危機，還補發了之前自願削減的薪水。

哈芬布拉克表示，Gravity的發展表明，企業要獲利、要成功，墨守成規不是唯一選擇，有時也可以跳脫過往思維。

普萊斯盼拋磚引玉 大公司不跟進

普萊斯則表示，整個商業經營體系都認為，提高報酬率及工作效率，盡可能壓低風險是首要目標，因此沒有任何大公司效法他們的腳步，但是他還是希望能拋磚引玉。

美國 西雅圖 營收

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