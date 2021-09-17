律師買兇殺自己 騙1000萬壽險…毒癮纏身人生崩潰

南卡州著名律師事務所繼承人梅道因涉嫌買兇殺他自己，16日自首。圖為他身穿囚服、戴著手銬腳鍊現身南卡法庭。（美聯社）

南卡羅來納州 著名律師事務所繼承人梅道(Alex Murdaugh)4日在路邊遇襲、頭部中彈，16日卻身穿囚服、戴著手銬腳鍊現身法庭；梅道的律師在庭上細述梅道的人生如何在過去三個月崩潰，決定買兇找人槍殺自己，想讓家中僅存的兒子領取他身故後的1000萬元壽險 理賠。

梅道最後獲准以2萬元保釋；但與他相關的眾多凶殺案疑團，仍待解開。

現年53歲的梅道16日上午向警方自首後，被警方逮捕並指控他保險 詐欺、與人合謀、向警方謊報，將他拘留在漢普頓郡拘留中心(Hampton County Law Enforcement Center)；約五小時後，梅道獲保釋出獄。

在梅道的辯護律師哈波提安(Dick Harpootlian)向庭上說明梅道當前處境、為他爭取保釋條件時，沉默的梅道用他戴著手銬的手腕，拭去眼角淚水。

梅道52歲的妻子瑪格麗特(Margaret)和22歲的兒子保羅(Paul)，6月7日在位於科爾頓郡( Colleton County)家門外遭人槍殺，身中多槍，全案至今懸而未決；哈波提安表示，梅道堅稱自己與妻兒的死無關；但梅道持續長達20年的鴉片類毒癮越來越嚴重；9月3日，梅道疑因挪用數百萬元公款遭調查，被逐出家人三代經營的律師事務所。

哈波提安表示，梅道4日深陷抑鬱情緒，決定結束自己的生命，但他明白自己的保險有排除自殺條款，於是找人來殺自己，他只是在設法保護全家唯一倖存的大兒子；州警方表示，梅道想讓兒子獲得1000萬元壽險理賠，但子彈只擦傷了他的頭部，他也很快就出院了。

梅道找來殺死自己的人，是他的前客戶、61歲的毒販史密斯(Curtis Edward Smith)；梅道13日告訴律師，自己找人殺自己未果的事，然後在律師陪伴下，與警方溝通。

史密斯14日因協助自殺指控被捕，數小時後以5萬5000元交保候傳。

被梅道找來殺死他自己的，是他的前客戶、61歲的毒販史密斯。（美聯社）

哈波提安表示，「梅道唯一參與過的暴力事件就是處決自己，他對社區沒有威脅；他只是對自己構成威脅。」梅道槍傷出院至16日向警方自首前，一直待在州外的療養中心戒毒；他獲保釋後，也將返回戒毒中心。

哈波提安說：「梅道正與長達20年的鴉片類藥物成癮搏鬥。你現在看到的，就是鴉片類藥物成癮的真實模樣。」

州警方除了調查三個月前梅道妻兒遭人槍殺的死因，州執法部門也在調查那一筆丟失的金錢，是否是有人試圖用來阻撓2019年梅道最終遭起訴的船難調查，以及另一樁發生在2015年7月漢普頓郡的肇事逃逸死亡車禍案；與此同時，州警方也正在對2018年梅道管家死亡案件，展開調查。