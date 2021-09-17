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性虐男子封口費只付一半 前眾院議長海斯特官司和解

編譯盧炯燊／綜合16日電
伊利諾州共和籍前國會眾院議長海斯特。（Getty Images）
伊利諾州共和籍前國會眾院議長海斯特。（Getty Images）

伊利諾州共和籍前國會眾院議長海斯特(Dennis Hastert) 15日與一名指控他性虐待的男子達成庭外和解；海斯特在2010年同意支付350萬元封口費，但最後拒絕支付180萬元餘款，結果對方提出訴訟。

雙方律師未透露和解細節，只表示和解是在即將舉行民事訴訟前數天達成。

事件緣於2015年5月，海斯特在一起非法金融交易中被起訴，最後揭發他在年輕時於約克維爾高中(Yorkville High School)任教時，開始性侵最少四名位14至17歲的學生。

隨著海斯特在政壇上的崛起，其中一名化名杜爾(James Doe)的受害人曾與海斯特達成協議，分期收取350萬元封口費。

海斯特2016年因詐騙銀行罪名成立判刑一年時，已支付了170萬元給杜爾；由於與性虐待有關案件的時效已過，海斯特拒絕再付餘款180萬元，於是引起違約訴訟。

這起訴訟受關注之處，在於支付封口費的口頭協議，是否屬於具有法律約束力的合約；但因為已庭外和解，這個問題顯然沒有答案。

有關訴訟原定13日在伊利諾州肯德郡(Kendall County)舉行，後延至15日開庭，但到下午，法官宣布雙方已達成庭外和解，聆訊結束。

雙方律師均拒絕透露細節，包括海斯特是否同意向原告男子付款，如果同意，支付金額多少等。

原告律師克莉絲蒂‧布朗(Kristi Browne)在被問及這宗漫長案件是否正式完結時表示，對受害人而言永遠不會結束，這會影響他們的餘生。

聯邦檢察官在當時的刑事訴訟中表示，這筆封口費交易是自願達成的，受害者從未試圖勒索海斯特。

海斯特從1999年到2007年擔任眾院議長八年，是總統繼任的第二順位，而事件的揭發震動全國，除了海斯特的政治聲望跌落谷底外，他的支持者亦感到遭公開羞辱。

眾院 伊利諾州 刑事訴訟

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