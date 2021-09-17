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SpaceX驚奇之旅 平民太空遊3天 寫下歷史

編譯洪毅／綜合15日電
「驚奇4」任務共有四名乘員，他們表示希望成為未來平民也能上太空的開路先鋒。（Getty Images）
「驚奇4」任務共有四名乘員，他們表示希望成為未來平民也能上太空的開路先鋒。（Getty Images）

SpaceX載人太空飛行任務「驚奇4」(Inspiration4)15日晚上起程，寫下多項歷史，而從超級富豪到殘而不廢的乘員都表示，希望他們能夠成為未來平民也能上太空的開路先鋒。

「驚奇4」任務共有四名乘員，他們表示希望成為未來平民也能上太空的開路先鋒。（路透...
「驚奇4」任務共有四名乘員，他們表示希望成為未來平民也能上太空的開路先鋒。（路透）

「驚奇4」任務共有四名乘員，乘座由獵鷹9號(Falcon 9)火箭搭載的飛龍號(Dragon)太空船，於美東時間15日晚上8時於甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)發射升空，SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)也到場見證。

開路先鋒 4人都非專業太空人

四名乘員包括海莉．阿瑟諾(Hayley Arceneaux)、艾薩克曼(Jared Isaacman)、西恩．普羅克特(Sian Proctor)、塞姆布洛斯基(Chris Sembroski)均非專業太空人，為史上首次；儘管除阿瑟諾外，都與飛行、空軍或NASA有密切關係。

阿瑟諾戴義肢上太空 創紀錄

29歲的阿瑟諾10歲時罹患骨癌，只能左大腿以下截肢保命，因此她是史上首位戴義肢上太空的人，也是最年輕進入太空的美國人。

Space X載人太空飛行任務「驚奇4」(Inspiration4)15日晚起程...
Space X載人太空飛行任務「驚奇4」(Inspiration4)15日晚起程，寫下多項歷史。（路透）

繞地球軌道3天 預計18日返回

「驚奇4」的任務將環繞地球軌道三天，預計18日返回地球；這段期間，四人都將在約等於露營車大小的空間活動，太空船也特別改造，設置一圓頂形窗戶，讓乘員能清楚觀覽太空奇景。

575公里 高度超越國際太空站

「驚奇4」任務巡遊的高度達575公里，略高於哈伯太空望遠鏡的位置，遠高於日前維珍銀河(Virgin Galactic)的布蘭森(Richard Branson)，以及藍源(Blue Origin)的貝佐斯(Jeff Bezos)上太空的86及106公里，甚至比國際太空站還要高160公里。

SpaceX「驚奇4」(Inspiration4)15日晚起程，將環繞地球軌道三...
SpaceX「驚奇4」(Inspiration4)15日晚起程，將環繞地球軌道三天，預計18日返回地球。（路透）

此次任務由身為億萬富豪的Shift4 Payments創辦人兼執行長艾薩克曼合作贊助，與其他私人太空業務一樣，都不免受到質疑；BBC主持人韓福瑞斯(John Humphrys)就表示，億萬富豪在太空遊覽，大部分人無法在希臘小島上度假一周。

艾薩克曼表示，這方面的討論是有意義的，但也因為現在的太空旅遊是如此昂貴，成為成為少數菁英的專利，這種情況不應該一直下去，因此他的投資，就是要讓未來進軍太空的成本愈發降低。

阿瑟諾則說，她很自豪能夠成為所有像她一樣，身體上有缺陷民眾上太空的開路先鋒。

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