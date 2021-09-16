密利私通北京 川普罵「叛國」拜登力挺「忠誠度有信心」
新書「危急關頭」(Peril)摘錄揭密，讓參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)置身火線；密利15日承認，他確曾在川普總統任期最後數月致電中國軍方對口，但強調自己「依權限行事」；拜登總統15日也挺密利，表示他對密利「非常有信心」；但川普及共和黨人則指責密利之舉形同「叛國」；川普任內代理國防部長米勒(Christopher Miller)則說，他「從未授權」密利這麼做，密利應辭職下台。
由揭發「水門案」的華盛頓郵報資深記者伍華德(Bob Woodward)和政治記者科斯塔(Robert Costa)合撰新書「危急關頭」訂21日出版，書中詳述密利擔心川普行徑引爆美中戰爭，去年總統大選前和今年1月國會暴亂後，曾兩度與中國中央軍委、聯合參謀部參謀長李作成將軍緊急通話，保證美國不會發動攻擊。
書中還透露，密利曾就總統啟動核武發射程序與相關官員溝通，要求須有他參與；如此勁爆內容，立即引發外界對密利違反指揮鏈、危害國家安全的擔憂聲浪。
拜登稱愛國者：密利將續任他的職務
拜登15日下午與商界領袖會面討論美國因應疫情現況後，被媒體問到他是否認為密利做了「正確的事」，拜登回答：「我對密利將軍非常有信心。」
白宮發言人莎奇(Jen Psaki)15日在白宮簡報上，也重申政府支持密利，稱讚他是「愛國者」；她表示，「總統認識密利，他們曾在諸多國際事務中並肩工作，總統認為他是愛國者、忠於憲法的人，對他的領導能力、他的愛國主義和忠誠度完全有信心。」
莎奇還進一步提供密利致電中國對口李作成的時空背景；她說：「在此期間，即將卸任的總統煽動動亂，導致1月6日發生暴動、國會大廈受攻擊。這是我國歷史上最黑暗的一個日子。」
莎奇說：「現在這位遵守憲法、沒有煽動叛亂、遵守法治的現任總統，對密利主席充滿信心，他將繼續擔任他的職務。」
影片來源：世界新聞網 一洲焦點
前代理防長米勒：未授權這種電話
與此同時，今年1月時擔任代理國防部長的米勒，要求密利辭職；米勒向福斯新聞表示，他「沒有、也不會授權」密利與中方進行「機密通話」，「參謀首長聯席會議主席是最高級別軍官，其唯一職責是向總統提供軍事建議，法律禁止他行使行政權力指揮部隊。」米勒指出，指揮系統是從總統到國防部長，不是密利這樣的職位；米勒呼籲密利辭職。
密利則透過發言人巴特勒(Dave Butler)發表聲明，堅稱這些電話是基於「避免意外後果」，「至關重要」；且均與五角大廈其他官員協調完成。聲明指出 ，「參謀首長聯席會議主席定期與世界各國國防部長進行溝通，包括中國和俄羅斯在內；這些對話對於增進理解美國國家安全利益、緩解緊張局勢、提供清晰度和避免意外後果或衝突，至關重要。⋯⋯在10月和1月與中國和其他國家的通話，符合這些職責，為維護戰略穩定做出保證。」
密利聲明同時針對他與高級官員商談核武器啟動程序一事提出說明：「提醒五角大廈的軍職領袖，此程序很久前即建立。」「密利將繼續按照文職控制軍隊的合法傳統和他對憲法的宣誓，在職權範圍內行事和提供建議。」
不過，政治新聞網Politico報導引述兩位知情人士表示，密利秘密打電話給中國對口的內容與說法「被誇大了」；一位熟悉通話內容的國防官員表示，書中有關電話內容的描述「嚴重錯誤」，這些電話並沒有不尋常之處，密利也沒有拼命安撫中國對口。
曾參與會議的前高級國防官員則提到，密利致電李作成之前，曾徵求代理國防部長米勒的許可；通話後，也向國防部長辦公室通報了情況。
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