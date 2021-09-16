密利私通北京 川普罵「叛國」拜登力挺「忠誠度有信心」

參謀首長聯席會議主席密利因在川普總統任期最後數月致電中國軍方對口官員，陷入輿論風暴，但他強調自己「依權限行事」。(Getty Images)

新書「危急關頭」(Peril)摘錄揭密，讓參謀首長聯席會議主席密利 (Mark Milley)置身火線；密利15日承認，他確曾在川普總統任期最後數月致電中國 軍方對口，但強調自己「依權限行事」；拜登總統15日也挺密利，表示他對密利「非常有信心」；但川普及共和黨人則指責密利之舉形同「叛國」；川普任內代理國防部 長米勒(Christopher Miller)則說，他「從未授權」密利這麼做，密利應辭職下台。

由揭發「水門案」的華盛頓郵報資深記者伍華德(Bob Woodward)和政治記者科斯塔(Robert Costa)合撰新書「危急關頭」訂21日出版，書中詳述密利擔心川普行徑引爆美中戰爭，去年總統大選前和今年1月國會暴亂後，曾兩度與中國中央軍委、聯合參謀部參謀長李作成將軍緊急通話，保證美國不會發動攻擊。

參謀首長聯席會議主席密利(後右)因在川普總統（中）任期最後數月致電中國軍方對口官員，陷入輿論風暴，但他強調自己「依權限行事」。(Getty Images)

書中還透露，密利曾就總統啟動核武發射程序與相關官員溝通，要求須有他參與；如此勁爆內容，立即引發外界對密利違反指揮鏈、危害國家安全的擔憂聲浪。

拜登稱愛國者：密利將續任他的職務

拜登15日下午與商界領袖會面討論美國因應疫情現況後，被媒體問到他是否認為密利做了「正確的事」，拜登回答：「我對密利將軍非常有信心。」

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)15日在白宮簡報上，也重申政府支持密利，稱讚他是「愛國者」；她表示，「總統認識密利，他們曾在諸多國際事務中並肩工作，總統認為他是愛國者、忠於憲法的人，對他的領導能力、他的愛國主義和忠誠度完全有信心。」

莎奇還進一步提供密利致電中國對口李作成的時空背景；她說：「在此期間，即將卸任的總統煽動動亂，導致1月6日發生暴動、國會大廈受攻擊。這是我國歷史上最黑暗的一個日子。」

莎奇說：「現在這位遵守憲法、沒有煽動叛亂、遵守法治的現任總統，對密利主席充滿信心，他將繼續擔任他的職務。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

前代理防長米勒：未授權這種電話

與此同時，今年1月時擔任代理國防部長的米勒，要求密利辭職；米勒向福斯新聞表示，他「沒有、也不會授權」密利與中方進行「機密通話」，「參謀首長聯席會議主席是最高級別軍官，其唯一職責是向總統提供軍事建議，法律禁止他行使行政權力指揮部隊。」米勒指出，指揮系統是從總統到國防部長，不是密利這樣的職位；米勒呼籲密利辭職。

參謀首長聯席會議主席密利因在川普總統任期最後數月致電中國軍方對口官員，陷入輿論風暴，但他強調自己「依權限行事」。(Getty Images)

密利則透過發言人巴特勒(Dave Butler)發表聲明，堅稱這些電話是基於「避免意外後果」，「至關重要」；且均與五角大廈其他官員協調完成。聲明指出 ，「參謀首長聯席會議主席定期與世界各國國防部長進行溝通，包括中國和俄羅斯在內；這些對話對於增進理解美國國家安全利益、緩解緊張局勢、提供清晰度和避免意外後果或衝突，至關重要。⋯⋯在10月和1月與中國和其他國家的通話，符合這些職責，為維護戰略穩定做出保證。」

密利聲明同時針對他與高級官員商談核武器啟動程序一事提出說明：「提醒五角大廈的軍職領袖，此程序很久前即建立。」「密利將繼續按照文職控制軍隊的合法傳統和他對憲法的宣誓，在職權範圍內行事和提供建議。」

不過，政治新聞網Politico報導引述兩位知情人士表示，密利秘密打電話給中國對口的內容與說法「被誇大了」；一位熟悉通話內容的國防官員表示，書中有關電話內容的描述「嚴重錯誤」，這些電話並沒有不尋常之處，密利也沒有拼命安撫中國對口。

曾參與會議的前高級國防官員則提到，密利致電李作成之前，曾徵求代理國防部長米勒的許可；通話後，也向國防部長辦公室通報了情況。