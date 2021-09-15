英國會大廈 中國大使禁入 強生也支持

中國駐英大使鄭澤光14日被英國議會禁止進入英國國會大廈，出席一場由部分議員為他舉辦的活動，以回擊北京當局制裁英國議員。中國駐英使館痛批這一做法「可恥」、「懦夫之舉」。（路透）

中國 新任駐英國 大使鄭澤光原本受邀出席一場在英國國會大廈舉辦的活動，但被北京 制裁的議員群起強力反對，不願言論自由殿堂成為集權政府發聲平台，鄭澤光當天遭禁止進入國會大廈。

中使館批干擾正常交往、可恥

中國駐英大使館則以「答記者問」形式，就招待會「推遲舉辦」一事發布聲明，指個別英國議員出於個人政治目的，干擾中英正常交往與合作，這是可恥的、也是「懦夫之舉」。

對北京偏友善的英國國會跨黨派中國小組(All Party Parliamentary China Group)及中英貿易協會(China–Britain Business Council)原定明天在國會大廈舉行招待會，但下議院議長霍伊爾(Lindsay Hoyle)及上議院議長麥福男爵(McFall of Alcluith)今天表示，將禁止原本受邀的鄭澤光進入國會大廈。

中國駐英大使鄭澤光14日被英國議會禁止進入英國國會大廈，出席一場由部分議員為他舉辦的活動，以回擊北京當局制裁英國議員。（Getty Images）

在英國外交部明確表示相關決定屬國會權責後，霍伊爾與麥福宣布此事；首相強生(Boris Johnson)很快就支持國會的決定。

鄭澤光7月出使倫敦前，是中國外交部副部長；中國小組主席、保守黨籍下議院議員葛蘭姆(Richard Graham)在鄭澤光上任不久後，邀請他出席招待會並致辭。

不過，葛蘭姆有七名黨內同僚遭北京制裁；根據親保守黨媒體「每日電訊報」(Daily Telegraph)取得的消息，葛蘭姆在國會招待鄭澤光，並未事先與同僚商量。

議長認同另擇場地辦招待會

包括前保守黨黨魁史密斯(Iain Duncan Smith)等遭北京制裁的議員得知相關安排後，聯合去函向國會議長表示不滿。

霍伊爾告訴「每日電訊報」，雖然他定期與各國大使會面，以促進國家與國家、國會與國會之間的長期穩定關係，但在中國對部分議員施行制裁的情況下，他不認為「中國大使現身下議院空間及議員工作場所，並舉行會晤是恰當的。」

霍伊爾說，若北京取消對議員的制裁，當然就不會有這類爭議；中國大使仍能與議員會晤，但不能在國會。

一名上議院議長發言人表示，國會兩院議長均同意，跨黨派中國小組應另擇場地舉辦招待會。

史密斯指出，這場活動自始就不該提議於國會舉行，英國國會是各國國會之母，理應善盡保衛言論及個人自由之責。要被制裁的議員接受相關安排、忍受中國大使在國會空間活動，「令人無法接受」。

中國3月宣布，制裁英國10名個人及4所機構，理由是相關個人與機構散布關於新疆人權侵害事件的「虛假訊息」；遭制裁的議員包括史密斯、英國國會外交委員會主席圖根哈特(Tom Tugendhat)、甘尼(Nus Ghani)、勞頓(Tim Loughton)、歐布萊恩(Neil O'Brien)等力主就新疆議題對中國發動制裁的保守黨員。

中國駐英大使鄭澤光14日被英國議會禁止進入英國國會大廈，出席一場由部分議員為他舉辦的活動，以回擊北京當局制裁英國議員。（Getty Images）

議員：中國代表前來發聲 不可思議

根據「每日電訊報」所見信函，遭北京制裁的下議院議員告訴議長，制裁是為了恫嚇、要他們噤聲，而當他們的自由遭侵害時，中國政府在英國的首席代表竟能自由進出國會大廈、使用內部設施，並利用國會空間為他代表的政權發聲，這簡直不可思議。

面對黨內同志不滿，葛蘭姆為自己辯護稱，無論情況為何，與中國有互動總比沒互動好。