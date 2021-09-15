史丹福大學177教授公開信 籲別在校園找共諜

史丹福大學177名教授發表公開信，要求停止在大學找中國間諜。(路透)

史丹福大學177名教授13日發表一封日前聯署的公開信，要求司法部 長加蘭德(Merrick Garland)結束川普政府啟動的「中國 行動」(China Initiative)計畫，停止在大學尋找中國間諜，批評此舉造成種族偵防(Racial Profiling)以及恐嚇科學家。

路透報導，史丹福教授在公開信中指出，司法部前部長塞辛斯(Jeff Sessions)2018年底開始的「中國行動」，原本要防止中國盜取美國 技術，但執行迄今，已大大偏離原旨；該政策不但破壞美國科學研究與技術的競爭力，也淪為種族偵防，令人擔憂。

140名柏克萊教授連署支持

諾貝爾醫學獎主、柏克萊加州大學教授謝克曼(Randy Schekman)說，上周包括他在內約140名柏克萊加大教授，也簽名支持史丹福公開信的訴求。

司法部已公布27個根據這個川普政策調查的案件，其中有人認罪，有些案件對「罪嫌」的控訴已撤回，也有尚未結案，仍繼續調查的。

涉案被控罪的人包括麻省理工學院和哈佛大學教授，和五名去年來美做研究的中國科學家；調查單位已於7月撤回對這五名訪問學者的指控。

公開信聯署發起人之一、史丹福自然科學院副院長邁可森(Peter Michelson)說，聯邦調查局(FBI)調查、訊問這些人，多數案例只達成嚇人的效果，對國家造成傷害。

另一位發起人、史丹福物理學家奇佛森(Steven Kivelson)則說，他看到華裔同事因為這類的調查案件，陷入「敵對的環境」而痛苦不堪，決定替他們鳴不平。

朱棣文：查共諜無助保護美科技優勢

曾任能源部長的史丹福教授暨諾貝爾獎華裔得主朱棣文指出，「查共諜」政策，不但無助保護美國科技的優勢，反而可能破壞美國在科學界的領導地位，「我們是半個世紀以來美國收納的人才，你們真的要把人才丟掉？」

司法部發言人霍恩巴可(Wyn Hornbuckle) 被問及「中國行動」計畫受到的批評時表示，美國當然要反制中國破壞美國安全、傷害美國經濟；不過，執行反制政策的過程，確實有引發對亞裔的仇恨犯罪威脅，「我們嚴肅看待大家擔憂歧視的問題。」