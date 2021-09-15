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上周通話…拜登提議拜習會 習充耳未聞 反要美放軟

記者張文馨／華盛頓報導
報導指拜登總統（右）日前與中國國家主席習近平（左）通話時，提議兩人面對面峰會，尋求破冰，但習近平未回應。（Getty Images)
報導指拜登總統（右）日前與中國國家主席習近平（左）通話時，提議兩人面對面峰會，尋求破冰，但習近平未回應。（Getty Images)

英國金融時報14日報導，在上周90分鐘的美中領導人通話中，拜登總統提議與中國國家主席習近平面對面峰會，尋求破冰，但習近平並未回應，而是要求華府軟化對北京立場，這導致部分美國官員持續強硬對中。

金融時報以「拜登提議習近平充耳不聞」為題，形容此事。

根據報導，拜登在通話過程中，向習近平提議兩人舉行會面峰會，以打破美中關係僵局，不過習並未明確答覆，而是要求美國軟化對北京立場。

報導引述5位知情人士說法表示，習近平這次通話雖未如中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國國務委員兼外交部長王毅今年3月在阿拉斯加會談般疾言厲色，但主調仍是美國必須緩和措辭。

金融時報報導，習近平對兩國領導人見面興趣缺缺，美方官員感到失望。

金融時報引述多位知情人士說法，看法多元；有人認為，拜登在通話中建議，將今年10月在義大利舉行的20國(G20)領導人峰會，作為未來與習近平接觸的可能場合之一，但不期待習近平立刻回應。

也有人表示，習近平只是不想在這個特定時間點做出承諾；另一名人士則說，拜習可能在G20峰會前後透過視訊會晤，這會比起通話更進一步。

一名美國官員表示，習近平不參與G20峰會，是因為擔憂新冠疫情；習近平自2020年初出訪緬甸後，便再未離開過中國。

拜登9日與習近平通話，雙方願在利益重疊與價值觀分歧領域開誠布公，並討論兩國確保競爭不會轉向成衝突的責任，這是拜登擔任總統後，兩人第二度通話；相較今年農曆除夕(2月11日)兩人首度通話時，拜登強調「美中分歧」並討論「美中合作」，上周拜習會白宮表示，美中同意開誠布公，避免競爭上綱。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)隔日轉述，通話進行了90分鐘，拜登並未迴避雙方意見分歧之處，但語氣並非說教或居高臨下，而是尊重。

此外，美國正運作於G20領導人會議上，促成拜習會，美國副國務卿薛曼(Wendy Sherman)7月底赴天津訪問，就被視為替領導人會面鋪路。

不過陸媒南華早報先前報導，習近平可能不親自出席，而是視訊與會，暗示拜習會可能破局；金融時報報導，習近平也不會參加本周在中亞國家塔吉克斯坦舉行的上海合作會議，這場會議將由中國、俄羅斯、印度、巴基斯坦和中亞國家討論阿富汗議題。

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