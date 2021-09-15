新書揭密：憂川普引爆戰爭 美中將領曾兩度緊急通話

2016年8月16日，時任美國陸軍參謀長的密利（左）在訪問北京時，向時任中共陸軍司令的李作成（右）介紹隨行人員。 （美聯社）

華盛頓郵報新書揭露，在川普 總統執政最後幾個月，參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)上將擔心川普行徑可能引爆美中戰爭，曾兩度打機密電話給他的中國 對口—中共中央軍委、聯合參謀部參謀長李作成將軍，保證美國 不會發動攻擊，以避免美中雙方發生武裝衝突。

由華盛頓郵報副主編、揭發「水門案」的資深記者伍華德(Bob Woodward)和政治記者科斯塔(Robert Costa)合撰新書「危急關頭」(Peril)預定下周出版，書中詳細陳述美中高層軍事將領兩度緊急通話的內容。

第1次通話╱去年10.30 密利安撫 李作成採信

書中指出，密利和李作成在去年10月30日，也就是美國大選投票日前四天第一次通電話；另一次則是在今年1月8日，正是川普支持者不滿大選結果圍攻國會大廈兩天後。

密利是在情報顯示，中國認為美國正準備發動攻擊後，立即撥打第一通電話；作者寫道，中國的看法受南海軍事演習緊張局勢影響，並因川普對中國的好戰言論而深化。

「李將軍，我向你保證，美國政府是穩定的，一切都會好起來的。」密利在電話中告訴李作成：「我們不會對你們發動攻擊，或進行任何有力行動。」

密利甚至承諾，他會在美國發動攻擊時，提前警示李作成，也強調雙方透過秘密管道建立的融洽關係。

密利說：「李將軍，你我認識五年了。如果我們要進攻，我會提前打電話給你。這不會是一場意外。」李作成也採信了密利的說法。

第2次通話╱今年1.8 李作成反應明顯動搖

但第二通在1月8日打的電話，即便密利向李作成保證「我們百分之百穩定，一切都沒事，只是民主有時候比較散漫。」李作成的反應卻明顯動搖。

據書中說法，李作成在通話中煩躁不安，密利明白原因何在，也沒有將這番對話轉知川普。

密利是陸軍上將，他在2018年由川普任命為參謀長聯席會議主席。

兩人交談內容 高層官員震驚

作者透露，密利設法避免國家安全陷入危機看似高瞻遠矚，但政府最高層級官員均感到震驚；其中，中央情報局局長哈斯柏(Gina Haspel)就向密利表示，「我們正在走向右翼政變。」

參謀首長聯席會議主席密利(左)上將因擔心前總統川普（右）可能引爆美中戰爭，曾兩度打機密電話給中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成將軍。（美聯社）

川普：假新聞 密利軟弱無能

川普14日抨擊書中這段內容是「假新聞」(fake news)；他說，「危急關頭」的內容描述是「一個軟弱無能的將軍和兩位作者炮製的，我拒絕接受他們的採訪，因為他們寫的是小說，而不是事實」。

書中寫道，密利相信，中國面臨這樣一位不可測且報復心強的美國總統的威脅，有可能驟然反擊，他才在1月8日逕自採取行動；書中寫道，密利當天致電負責亞太地區軍事行動的軍事單位—美軍印太司令部(US Indo-Pacific Command)海軍上將，建議延後軍事演習；對方同意了。

密利還審查核武發射程序

密利還召集高級官員審查核武發射程序，表示川普可單獨下達命令，但非常重要的是，他本人也必須參與才行；密利看著每個人，要求眾官員確認他們明白此事。

作者寫道，密利視此為「發誓」。

作者指出，密利知道他所採取的措施與1974年8月當時國防部長史勒辛格(James R. Schlesinger)的作法如出一轍；史勒辛格當時告訴軍方官員，尼克森總統(Richard M. Nixon)正面臨彈劾，在執行尼克森命令前，先與他和參謀首長聯席會議主席核實。