擔心社會政策法案造成加稅 企業界力擋預算案

眾院民主黨團提議的增稅方案如果通過，企業稅、聯邦稅與州稅都將調高，意味紐約和加州的頂級富人將被課重稅，稅率高達60%。圖為示威民眾舉牌稱「我付的稅率比貝佐斯還高」。（歐新社）

國會現正研議的社會政策法案，其中不少項目是美國 企業界已向華府爭取多年的計畫；例如聯邦政府提供經費，讓勞工 獲得照顧家人的帶薪休假、為職業婦女推出托兒費用抵稅等，但法案裡同時包括許多企業界不喜歡的方案，特別是加徵企業稅。

紐約時報分析，企業界經過利弊得失的冷靜盤算後，已啟動遊說攻勢，要盡一切所能要擋下整套法案。

美國商會(U.S. Chamber of Commerce)執行副主席兼政策長布萊德雷(Neil Bradley)指出：「若說我們喜歡所有的預算 支出項目只是不想付錢，如此說法並不公平。其中某些投資計畫的確比其他項目來得更有價值。」

布萊德雷說：「總而言之，我們是以整體來看，國家經濟可能受到嚴重打擊，特別是某些國會議員所代表的選區及州。」

從企業角度來看，民眾若能享有平價托兒服務、學齡前孩童義務教育，將讓某些疫情期間為了照顧兒女，退出職場的勞工重新歸隊，並擴大高等教育及在職訓練則有助於打造更具彈性的人力資源，工商團體對於類似計畫長年以來都予以支持。

對於小型公司行號來說，聯邦政府提供經費補助讓勞工可以獲得帶薪病假與照顧家人的帶薪休假，都曾讓中小企業提高競爭力，透過改善員工福利，有機會與大型企業爭取吸引人才。

不過，美國商會、美國大型企業執行長組成的商業圓桌組織(Business Roundtable)、「全國獨立商業聯盟」(NFIB)、全國製造業協會(NAM)卻堅決反對法案，理由則是不願放棄前總統川普任內推出的企業減稅政策。

全國製造業協會執行長狄蒙斯(Jay Timmons)接受CNBC新聞頻道訪問時說：「我們聽到的是，雇主可能將會承擔1.8兆至3.5兆之間的預算，等於把我們拉回2017年稅改推出之前的狀況。」

他說，如果加稅等因素持續存在，「我們就會反對法案」。