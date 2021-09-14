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民主黨設法遊說 讓移民身份合法化納預算案

記者顏伶如／綜合報導
民主黨國會議員有意推動讓現居美國800萬無證移民身份合法化。圖為移民執法人員轉移從美墨邊境非法入境的無證移民。 (Getty Images)
民主黨國會議員有意推動讓現居美國800萬無證移民身份合法化。圖為移民執法人員轉移從美墨邊境非法入境的無證移民。 (Getty Images)

在參院僅享有些微多數的民主黨國會議員，現正設法推動一項野心勃勃的法案，目的是讓現居美國國內的800萬移民身份合法化，並以預算法案為立法手段，企圖避開參院法案表決時須達60票才能過關的門檻。

民主黨國會助理10日已與參院立法程序官(parliamentarian)伊莉莎白‧麥唐諾(Elizabeth MacDonough)見面，希望說服麥唐諾讓移民身份合法化可透過預算協調程序(budget reconciliation process)完成立法，也就是只要簡單多數便可讓預算法案表決過關。

預算法案當中能否包括某些項目是由參院立法程序官決定；參院立法程序官必須確認條款與預算確有直接關聯，才能納入預算法案，目前麥唐諾尚未作出決定。

民主黨國會助理分析，如果民主黨陣營策略成功，童年時期非法抵達美國的無證移民、「臨時保護身分」(TPS)計畫受益人，農場工人以及疫情期間必要行業員工，都能向美國政府申請永久居留權。

一名民主黨國會助理說：「我們相信，透過預算協調程序通過立法是可行之道，因為法案的預算影響相當龐大、直接且有預期效果，而且非預算影響並沒有不成比例地超過預算影響。」

至於預算影響何在，民主黨國會助理分析，這項法案將允許移民申請綠卡，有機會因此獲得聯邦社會福利補助；例如參加俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(ACA)，還有聯邦醫療補助(Medicaid)、退稅、社安金以及俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(SNAP)。

民主黨國會助理說，根據國會預算處(CBO)初步估算，這項提議將讓預算赤字在十年之間增加1396億元，由此可見對於預算有著「巨大且直接影響」。

民主黨籍加州聯邦眾議員、國會拉丁裔黨團主席魯伊斯(Raul Ruiz)說，現在已到了讓數百萬無證移民獲得入籍管道的時刻，這些移民在疫情期間對美國貢獻良多。

預算 民主黨 移民

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