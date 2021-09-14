紐時點評預算案：向溫和派讓步 增稅案不夠狠

民主黨增稅方案能否通過，溫和派參議員曼欽（Joe Manchin，右） 態度最關鍵。（歐新社）

民主黨 推出的3.5兆元預算 案雄心勃勃，但是在如何「籌款」上讓更激進的民主黨進步派失望；紐約時報報導，「增稅」的舉措其實更似「恢復舊制」，至於針對超級富豪的舉動，則相對較為保守。

眾院 歲出入委員會將在15日公布「富人增稅」方案，夫妻應稅收入超過45萬元，或個人收入超過40萬元將被徵收至多39.6%的所得稅，年收入超過500萬元者則加收3%的附加稅；此外，資本利得稅率則從20%提高至25%。

報導指出，這是「傳統」的擴大財源方式，也就是「增加所得稅率」；事實上，「39.6%」本來就是前總統川普2017年將最高所得稅率降至37%之前的「天花板」；至於資本利得稅率增加，則遠低於拜登總統倡議的39.6%。

但是加徵「富人稅」可能對身價數百億、甚至上千億的超級富豪影響不大，因為大多數富豪的財富並非來自所得，例如亞馬遜(Amazon)去年向身價超過2000億元的創辦人、世界首富貝佐斯(Jeff Bezos)的薪資只有8萬1840元。

這些超級富豪的財富大部分來自股票、債券、房地產等資產，而這些多半只會徵收很少的稅、甚至免稅；而在眾院的提案中，針對這些資產課徵或調整附加稅、資本利得稅的構想，不是較為保守就是付之闕如。

還是有一些進展，例如過去有些超級富豪會透過退休帳戶(IRA)低稅率漏洞，存入低價股票，等到多年之後股價暴漲就能坐擁其利；而在最新的富人增稅方案中，該帳戶的財富上限將設在1000萬元。

眾院歲出入委員會的保守，反映出成員們更重視的是如何讓預算案得到民主黨溫和派的支持，而非進步派雄心勃勃的藍圖；成員之一、民主黨籍聯邦眾議員帕斯利爾(Bill Pascrell)13日表示，許多民主黨人對方案能推動到多大程度感到狐疑。

帕斯利爾承認，許多超級富豪的財富來自各種資產，而非收入，但是他也對富人增稅持猶疑態度，因為外界會認為他們在針對富人；雖然「我不認為是如此，但是外界就是會這樣認為」。