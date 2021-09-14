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華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

你被加稅了嗎？個人稅37%→39.6% 資本利得稅20%→25%

記者顏伶如／綜合報導
眾院民主黨團提議的增稅方案，包括大幅增加資本利得稅。圖為紐約證券交易所。（美聯社）
眾院民主黨團提議的增稅方案，包括大幅增加資本利得稅。圖為紐約證券交易所。（美聯社）

眾院歲出入委員會13日公布為打造拜登總統社會安全網(social safety net)包裹法案籌措2.9兆元的加稅提案，內容包括對企業及頂級富人加稅；參眾兩院民主黨籍國會議員必須聯手為規模3.5兆的拜登經濟法案，解決經費來源問題，提供預算給法案內容當中的對抗氣候變遷、照顧家人帶薪休假、擴大義務教育等項目。

紐約時報報導，眾院歲出入委員會主席、民主黨籍麻州聯邦眾議員尼爾(Richard Neal)領導下推出的提案，與白宮或參院版本的加稅計畫都略有不同；對於個人年收入40萬以上、夫妻合併年收入45萬元以上者，眾院版本提案打算將所得稅稅率從現行37%調高至39.6%，與拜登今年5月公布的提案吻合。

眾院版本提議將資本利得(capital gains)稅從20%調高到25%，比拜登提議的加稅規模來得小。

年收逾500萬 增3%附加稅

眾院版本提出，調整後總收入(adjusted gross income，AGI)超過500萬元的最有錢美國人，將面臨3%新增附加稅(surtax)，白宮提議裡則沒有這一項。

大公司企業稅21%→26.5%

公司稅(corporate tax，又稱企業稅)方面，拜登曾建議從現行的21%調高到28%，仍比2017年川普稅改之前的35%企業稅稅率來得低；眾院版本則提議，應稅收入(taxable income)超過500萬元的公司，企業稅將從目前的21%調高到26.5%，比拜登的建議略低1.5%；收入不到40萬的小公司稅率將降至18%，收入40萬元以上公司稅率則維持21%。

菸品特種銷售稅 加徵一倍

眾院版本加稅提議中，將對現行的香菸、小型香菸及手捲菸特種銷售稅(excise tax，又稱貨物稅)加徵一倍，任何非菸草的尼古丁產品，例如電子菸同樣適用。

來自高稅州及城市的民主黨籍國會議員，過去幾個月來不斷要求應解決2017年稅改為州稅與地方稅抵扣(SALT)設定上限的問題，但所有版本的加稅提議都沒有包括全面或部分取消抵扣上限。

眾院版本的提案包括為國稅局(IRS)增加數十億經費以加強查稅能力；拜登政府先前提議，要為國稅局提供80億元經費，以便加聘稅務稽查人員、更新老舊科技設備。

眾院 拜登 民主黨

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