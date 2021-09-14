眾院民主黨預算案 大富豪課重稅 紐約61.2%、加州59.7%

民主黨進步派眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez，左）13日出席在紐約大都會博物館舉行的時裝秀活動，穿著「課富人稅」的禮服，十分吸睛。（Getty Images）

眾院民主黨 團13日提案為3.5兆元的重建方案爭取經費，內容包括調高企業稅、聯邦稅與州稅；增稅措施意味加州與紐約頂級富人將被課重稅，紐約市稅率恐達61.2%，加州則為59.7%。

民主黨的提案形同廢除前總統川普的減稅改革，納入調整後收入(adjusted income)每年超過500萬元的個別富人3%附加稅，調高資本增值稅(capital gains tax)；此外，預算案針對營收逾500萬元的大企業調整企業稅(corporate tax，又稱公司稅)，從現行的21%增至26.5%，仍略低於拜登總統原本希望的28%。

反對增稅者：稅率比共產主義的中國高

反對增稅者表示，這些稅率比施行共產主義的中國還高，中國的企業所得税率為25%；此外，企業稅率調漲，會讓企業將上揚的成本轉嫁給消費者，連累普通家庭。

眾院民主黨團的增稅提案，是為了替拜登野心勃勃的重建方案籌措經費；重建方案涵蓋基礎建設、氣候變遷、社會照護、教育和拜登的其他內政首要施政項目，增稅提案可望徵得2.9兆元。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)分析指出，若依照民主黨這項提案富裕，未來紐約人的聯邦所得稅為46.4%，加上州與城市所得稅14.8%，總共將高達61.2%；加州則為59.7%。

眾院民主黨團提議的增稅方案如果通過，企業稅、聯邦稅與州稅都將調高，意味紐約和加州的頂級富人將被課重稅，稅率高達60%。圖為紐約民眾今年6月在曼哈頓發動卡車遊行，要求徵收富人稅。（歐新社）

保守派稅改團體：削減美國 競爭力

保守派團體「美國人支持稅務改革」(Americans for Tax Reform)表示，企業稅調高會推升消費者日常開銷，削減美國的競爭力。

該團體表示，「民主黨想把稅率從21%調高至26.5%，比共產中國的25%還高，且高於已開發國家的平均23.5%，這還不包括每州平均4%到5%不等的州企業所得稅(state corporate income taxes)。」

共和黨團譴責 民主黨喊加速推動

眾院共和黨團譴責民主黨的預算案，指「美國家庭的日常生活開銷高漲，眾院民主黨團要怎麼辦？眾院民主黨團試圖通過數十年來規模最龐大的增稅計畫。」

民主黨領袖希望盡速推動預算案，定15日為參院委員會完成另一部分草案的軟期限，並期望在月底完成眾院立法程序；民主黨議員面臨壓力，希望將預算案與1兆元的兩黨基礎建設法案一起投票。

在資本增值稅方面，眾院歲出入委員會提議從20%增至25%，委員會14、15日將開會辯論稅務政策和3.5兆元的包裹法案。