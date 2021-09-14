民主黨增富人、企業稅…夫妻年入45萬以上 繳39.6%

眾院民主黨團13日公布企業及富人增稅提案，以便為拜登總統3.5兆重建方案籌措預算。加稅法案如果通過，將成為數十年來規模最龐大的國內法案之一。（美聯社）

眾院民主黨 團13日公布企業及富人增稅提案，加稅目的則是要為拜登 總統3.5兆重建方案籌措預算。國會現正加快腳步希望通過包裹法案，法案內容幾乎包括民眾日常生活所有層面；根據提案內容，個人年收入40萬以上或夫妻合併收入45萬元以上，所得稅稅率將從目前的37%調高到39.6%，每年調整後收入(adjusted income)超過500萬元的富人將加稅3%。

企業加稅方面，根據民主黨提案內容，營收500萬元以上企業的公司稅(corporate tax，又稱企業稅)，稅率將從目前的21%調至26.5%，略低於原本拜登希望的28%，也比2017年前總統川普減稅前的35%低。

民主黨版本的增稅提案與拜登的加稅提議方向相符，推出之後將創下從2017年川普任內推出稅改以來的最大規模稅法更動；美聯社報導，加稅提議雖然必將遭遇工商團體與反稅組織的反對，但民主黨陣營仍會繼續推動。

眾院歲出入委員會主席、民主黨籍麻州聯邦眾議員尼爾(Richard Neal)表示，「加稅法案將為民眾擴大機會，有助於打造一個更健康、更繁榮的未來」。

對於拜登與國會盟友來說，加稅法案如果通過，將成為數十年來規模最龐大的國內法案之一；拜登喊出的「重建美好未來」(Build Back Better)計畫裡，包括為托兒、醫療、教育、對抗氣候變遷等編列預算，被認為足以與1960年代「大社會」(Great Society)或1930年代羅斯福總統推出新政(New Deal)並駕齊驅。

不過，共和黨陣營則批評道，拜登計畫傾向於西歐形式的社會主義，不贊成拜登透過加稅籌措計畫經費，因為共和黨前幾年才推出的企業減稅將功虧一簣；參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)便說，加稅提案是「美國家庭最不需要的」。

美聯社報導，所有共和黨籍國會議員都將為加稅法案投下反對票。

兩黨在參院各占50席的情況下，法案如果要過關，民主黨一票都不能少；攸關法案成敗的民主黨西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)日前說，願意支持提案，但規模必須刪減1兆至1.5兆之間。

「我不可能支持3.5兆的。」曼欽12日已表示，為了讓美國企業保有全球競爭力，不支持把企業稅調到超過25%；曼欽的立場，也引來支持大舉擴大福利範圍的黨內進步派議員的撻伐。

根據初步估算，眾院民主黨團的加稅提議將可獲得2.9兆元稅收；對於3.5兆元包裹法案的經費來源，白宮則希望透過長期經濟發展，獲得另外6000億元稅收。