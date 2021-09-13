強制防疫 紅州州長抵制將掀法律大戰 拜登：去告吧

拜登總統9日在白宮宣布全美強制施打疫苗，遭到共和黨執政的州長抗議，揚言要聯合提告拜登行政令違憲。(美聯社)

拜登 總統上周宣布聯邦政府機關人員、接受聯邦醫療保險(Medicare)或醫療補助計畫(Medicaid)經費機構以及員工人數逾百名以上私人企業均須遵守新冠疫苗 接種規定，引發多位共和黨 州長向聯邦宣戰，揚言將以侵犯個人自由及企業有權自訂職場防疫標準為由向法院提告。新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，拜登已經做好準備迎接共和黨州長們的法律戰。

共和黨喬治亞州州長坎普。(歐新社)

共和黨籍喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)日前在推特發文寫道：「拜登的行動根本公然違法，喬州絕對不會坐視。」拜登10日則回應「去告吧」，並說共和黨籍州長們對於社區健康顯得漫不經心。

總統是否有權要求私人企業遵守疫苗接種規定，某些法律家認為，拜登雖有穩固的法理基礎，但這項將由勞工部職業安全衛生署(OSHA)負責執行的新規，預計將面臨許多訴訟考驗，導致執行因此暫停。倘若有其中任何一項訴訟一路打到最高法院，目前保守派大法官與自由派大法官的比例更是六票對三票。

喬治城大學(Georgetown University)公共衛生法教授高斯丁(Lawrence Gostin)分析，拜登有著堅若磐石的法律基礎，因為國會在1970年的「職業安全衛生法」賦予總統權限。

共和黨內布拉斯加州長芮基茲12日表示將提告拜登總統的強制防疫措施。(美聯社)

共和黨籍內布拉斯加州長州長芮基茲(Pete Ricketts)12日接受「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)專訪時說，拜登與各州缺乏溝通，自從拜登上台以來，白宮每周與各州州長的固定電話會議，拜登都不參加。

芮基茲說，拜登對於美國某些地區對抗疫情的狀況並不了解，內布拉斯加州是全美染疫死亡率第三低的州，染疫住院病例已獲得控制。他說，考慮對拜登政府的強制規定採取法律行動。

共和黨的阿肯色州長賀勤森。(美聯社)

共和黨籍阿肯色州長賀勤森(Asa Hutchinson)接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問時則表示，拜登的強制接種新規將讓反對疫苗派的態度更趨堅決。

賀勤森說：「問題在於，我正努力克服排斥，但總統的強制疫苗接種新規卻讓反對派人士意志更堅定。」