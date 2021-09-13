我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

強制防疫 紅州州長抵制將掀法律大戰 拜登：去告吧

記者顏伶如╱綜合報導
拜登總統9日在白宮宣布全美強制施打疫苗，遭到共和黨執政的州長抗議，揚言要聯合提告拜登行政令違憲。(美聯社)
拜登總統9日在白宮宣布全美強制施打疫苗，遭到共和黨執政的州長抗議，揚言要聯合提告拜登行政令違憲。(美聯社)

拜登總統上周宣布聯邦政府機關人員、接受聯邦醫療保險(Medicare)或醫療補助計畫(Medicaid)經費機構以及員工人數逾百名以上私人企業均須遵守新冠疫苗接種規定，引發多位共和黨州長向聯邦宣戰，揚言將以侵犯個人自由及企業有權自訂職場防疫標準為由向法院提告。新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，拜登已經做好準備迎接共和黨州長們的法律戰。

共和黨喬治亞州州長坎普。(歐新社)
共和黨喬治亞州州長坎普。(歐新社)

共和黨籍喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)日前在推特發文寫道：「拜登的行動根本公然違法，喬州絕對不會坐視。」拜登10日則回應「去告吧」，並說共和黨籍州長們對於社區健康顯得漫不經心。

總統是否有權要求私人企業遵守疫苗接種規定，某些法律家認為，拜登雖有穩固的法理基礎，但這項將由勞工部職業安全衛生署(OSHA)負責執行的新規，預計將面臨許多訴訟考驗，導致執行因此暫停。倘若有其中任何一項訴訟一路打到最高法院，目前保守派大法官與自由派大法官的比例更是六票對三票。

喬治城大學(Georgetown University)公共衛生法教授高斯丁(Lawrence Gostin)分析，拜登有著堅若磐石的法律基礎，因為國會在1970年的「職業安全衛生法」賦予總統權限。

共和黨內布拉斯加州長芮基茲12日表示將提告拜登總統的強制防疫措施。(美聯社)
共和黨內布拉斯加州長芮基茲12日表示將提告拜登總統的強制防疫措施。(美聯社)

共和黨籍內布拉斯加州長州長芮基茲(Pete Ricketts)12日接受「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)專訪時說，拜登與各州缺乏溝通，自從拜登上台以來，白宮每周與各州州長的固定電話會議，拜登都不參加。

芮基茲說，拜登對於美國某些地區對抗疫情的狀況並不了解，內布拉斯加州是全美染疫死亡率第三低的州，染疫住院病例已獲得控制。他說，考慮對拜登政府的強制規定採取法律行動。

共和黨的阿肯色州長賀勤森。(美聯社)
共和黨的阿肯色州長賀勤森。(美聯社)

共和黨籍阿肯色州長賀勤森(Asa Hutchinson)接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問時則表示，拜登的強制接種新規將讓反對疫苗派的態度更趨堅決。

賀勤森說：「問題在於，我正努力克服排斥，但總統的強制疫苗接種新規卻讓反對派人士意志更堅定。」

拜登 共和黨 疫苗

上一則

美網／最不可能的灰姑娘大戰 紐約什麼都不奇怪

下一則

大法官布萊爾沒要退休：不想死在任內 也不想永遠留任

延伸閱讀

加州州長反罷免最後一夜 拜登13日蒞長堤市造勢

加州州長反罷免最後一夜 拜登13日蒞長堤市造勢
美推動調高企業稅 民主黨傳提26.5%稅率低於拜登的28%

美推動調高企業稅 民主黨傳提26.5%稅率低於拜登的28%
聯合國大會14日揭幕前 拜登將宣布抗疫新措施

聯合國大會14日揭幕前 拜登將宣布抗疫新措施
華裔公衛專家溫麟衍：不打疫苗等於酒駕

華裔公衛專家溫麟衍：不打疫苗等於酒駕

熱門新聞

美網公開賽11日在紐約市法拉盛舉行，來自英國的18歲中英混血小將瑞度卡努在女子單打決賽中，以直落二擊敗19歲的加拿大費南德茲，拿下人生的第一個大滿貫，也是公開賽有史以來第一位從會外賽一路打進會內大滿貫奪得冠軍的女子選手。(美聯社)

美網大驚奇 中英混血18歲女將奪冠 秀中文謝球迷

2021-09-12 09:03
8月31日，中國駐美大使秦剛在華府應邀出席美中關係全國委員會董事會舉行的線上歡迎活動並發表主旨演講。（新華社）

中駐美大使爆粗魯言論 在不公開會議要美國「閉嘴」

2021-09-12 09:56

美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人

2021-09-11 18:40
原本名不見經傳英國18歲中英混血女將瑞度卡努，11日一舉奪得美網公開賽冠軍，讓人跌破眼鏡，聲名大噪，身價爆漲。圖為瑞度卡努11日出席紐約市皇后區法拉盛草原的美網中心的冠軍之夜。(Getty Images)

瑞度卡努身價飆10億 美網250萬獎金 想買152元AirPods

2021-09-13 09:41
美國海軍第七艦隊勃克級驅逐艦班福德號（USS Benfold）。（取自第七艦隊臉書）

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

2021-09-08 16:40
「華盛頓郵報」即將出版的新書爆出猛料，稱在川普執政時期的最後幾個月裡，美國高級軍官2次擔心總統的行為可能會引發與中國的戰爭，因此採取緊急行動以避免武裝衝突。（路透）

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

2021-09-14 23:02

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況