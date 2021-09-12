紀念911藉勢而起 拜登重塑美國團結感

拜登總統與第一夫人吉兒，與副總統賀錦麗與第二先生任德龍，11日同時另一遭到恐襲的五角大廈，在為罹難者追思紀念儀上獻花致哀。(美聯社)

九一一恐襲20周年，拜登 總統身為全國統帥，與過去幾任總統一樣，肩負著防止悲劇再生的重責大任；但在紀念美國 史上最嚴重恐怖攻擊事件20周年之際，今年局勢與過去有別：美軍撤出了20年前被用來發動911恐怖攻擊的國家阿富汗 ，拜登11日當天除了連跑三地出席紀念儀式之外，還必須力圖消弭人們擔憂恐怖活動加劇的新恐懼。

兩周前，美軍撤離阿富汗過程中，自殺式炸彈攻擊在阿富汗首都喀布爾炸死了13名美國軍人；隨著神學士重新奪下阿富汗，那裡會不會再次成為恐怖攻擊的發射地，憂懼再起。

但對拜登來說，九一一周年紀念日也是難能可貴的機會，試圖重振國人的團結感；過去由於政治局勢持續分裂，美國團結精神一直在消退。

「對拜登來說，這是人們視他為美利堅合眾國總統的時刻，而不是將他視為民主黨總統，」前歐巴馬總統發言人吉布斯(Robert Gibbs)說：「美國人民過去幾周從阿富汗那裡看到了矛盾。現在是拜登重新調整的時刻，提醒國人何謂統帥，以及國家領導人在此重要時刻的意義為何。」

拜登11日與第一夫人吉兒出席在九一一恐襲當天遭遇攻擊的紐約、賓州尚克斯維爾(Shanksville)與五角大廈三處事件發生地，哀悼罹難者；10晚間並發布錄影訊息。

拜登將成為第四位在這個黑暗傷痛的日子安慰全國人民的總統；這起事件在過去20年來，形塑出許多美國最重要的國內外政策決定。

九一一事件發生在布希總統任內；一年後，美國持續在阿富汗和伊拉克處在戰爭狀態，美國「反恐戰爭」重塑了公民日常生活並擴大了政府權力。

2009年，總統歐巴馬在他任內的第一個九一一周年紀念日造訪五角大廈時，伊拉克和阿富汗戰爭仍然致命；2011年，歐巴馬在九一一恐襲十周年紀念日發表講話時，恐攻主謀凱達組織的賓拉登已被美國擊斃；儘管美國仍對恐怖威脅保持警惕，但周年紀念日更多是療癒撫平傷口，迎向新生。

到了川普總統任內，他雖承諾美國撤出阿富汗，但也曾在2017年的九一一周年紀念儀式上，警告恐怖分子「要讓他們在地球上無處可逃」。