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911恐攻20周年 布希：對抗恐怖主義 美國持續的職責

強制乘客打疫苗？白宮：搭國內航空擬需接種證明

911恐襲20周年 拜登赴賓州、國防部致哀 籲重歸團結

編譯潘勛╱綜合11日電
拜登總統與第一夫人吉兒11日同時另一遭到恐襲的五角大廈，在為罹難者追思紀念儀上獻花致哀。(美聯社)
拜登總統與第一夫人吉兒11日同時另一遭到恐襲的五角大廈，在為罹難者追思紀念儀上獻花致哀。(美聯社)

拜登總統與兩位前總統柯林頓、歐巴馬11日赴紐約九一一事件原爆點參加紀念典禮，隨後趕往五角大廈、賓州消防站另兩處也遭恐攻地點；拜登談到國家必須恢復團結，民主制度要維繫而且要能解決問題；副總統賀錦麗則強調，20年前聯合航空遭劫持客機乘客團結為一，才能與劫機歹徒搏鬥。

Politico網站11日報導，拜登在賓州消防站行程中特別談到20世紀的共和黨籍總統，另推崇九一一事件時擔任總統的布希為紀念聯航編號93班機發表的演講；拜登指出，「過去有不少認真的共和黨人，今日還有一些，他們打電話給我，問我說有沒有能幫得上忙之處，這是因為他們也由恐攻事件學到教訓。」

布希稍早致詞中拿今日國家愈形分裂，與九一一事件發生後全國展現的精神相對比，指出現今政治偌大部分竟訴諸憤怒、恐懼及憎恨，而當初國家碰到試煉及憂傷，他目睹千百萬人本能地握住鄰居的手，團結起來奉獻於大義。

拜登談到自己在賓州消防站與戴著川普帽子的兒童們合影，然後問說，「未來四年、五年、六年乃至十年，美國想展現的是民主體制管用，還是不管用？」他也對當前政治辯論的重點表示失望，特別是「佛州傳達出來的東西」。

副總統賀錦麗在紀念典禮上也談到團結此一命題；她表示，20年前聯航編號93客機遭遇劫持，乘客想奪回飛機的控制權；「他們專注的不是叫國家分裂的東西，而是國人共有、人類共同的人性。就在幾分鐘內，面對最黯淡的處境，40人凝結為一，為自己生命而戰，也挽救國會山莊裡難以計數的他人性命。」

聯航編號93班機遭四名凱達組織歹徒劫持，機上乘客及機組員奮力與其搏鬥，想奪回客機的控制權，最後37名乘客及7名機組員罹難。

拜登談到那些乘客付出的心力說，「我曉得，說是一回事，做又是另回事；聯航乘客展現的是真正的英勇。」

拜登隨後在第一夫人吉兒、副總統賀錦麗、參謀首長聯席會議主席密利及國防部長奧斯丁等人陪同下，前往國防部向當地因九一一事件殉難人員獻花致敬；歹徒曾劫持一架美國航空編號77班機撞向五角大廈一側，造成184人喪生。

拜登 九一一 賓州

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