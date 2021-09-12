川普911不缺席 紐約會見警消 批拜登「無能」

前總統川普在九一一恐襲20周年11日突然到紐約市警察分局及消防局訪問，發表簡短講話。(路透)

前總統川普 在九一一恐襲20周年之日，突然到紐約市 警察分局及消防局訪問，發表了簡短講話，與警消人員一起拍照，並批評拜登 總統自阿富汗撤軍的「無能」。

川普並沒有跟總統拜登及多位前任總統那樣，到任何一個遭恐怖分子騎劫飛機撞擊的現場參加紀念儀式，相反前往紐約警察局位於曼哈頓的市警第17分局，與警員們交談，稱他們是「優秀的人，工作實在太棒，是紐約最佳的」。

在簡短講話中，川普讚揚了紐約市最大的警察工會「警察慈善協會」(Police Benevolent Association)；在2020年11月大選前幾個月，該會打破長期以來不表態支持任何總統候選人的傳統，公開支持川普連任。

在第17分局內，有媒體問及他是否有計畫參與2024年的總統競選時，川普只回答「這是一個簡單問題，我知道自己要做什麼」，之後他向警察們說，「我想你們會很高興的。」

他發言時也簡短談到美國從阿富汗撤軍，雖然他說「很討厭在這一天談論它」，但他直指拜登政府嚴重無能。

離開之前，他在警察局日誌上簽名及寫上「我愛你們！」

另外，川普也到訪了紐約市消防局，社交媒體上流傳的視頻和照片顯示，他向一群歡呼的消防員打招呼並合影留念。

除了到訪警消單位，川普11日也發表一段從未曝光的兩分鐘視頻，藉以紀念九一一恐襲20周年；他在視頻中抨擊拜登政府處理從阿富汗撤軍的問題，也稱拜登政府「無能」。

這是他早前在「拯救美國政治行動委員會」(Save America PAC)的發言，說「這是這場戰爭的第20年，應該是勝利、榮譽和力量的一年，但拜登與他無能的政府在失敗中投降。」