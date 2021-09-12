我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911恐攻20周年 布希：對抗恐怖主義 美國持續的職責

強制乘客打疫苗？白宮：搭國內航空擬需接種證明

川普911不缺席 紐約會見警消 批拜登「無能」

編譯盧炯燊╱綜合11日電
前總統川普在九一一恐襲20周年11日突然到紐約市警察分局及消防局訪問，發表簡短講話。(路透)
前總統川普在九一一恐襲20周年11日突然到紐約市警察分局及消防局訪問，發表簡短講話。(路透)

前總統川普在九一一恐襲20周年之日，突然到紐約市警察分局及消防局訪問，發表了簡短講話，與警消人員一起拍照，並批評拜登總統自阿富汗撤軍的「無能」。

川普並沒有跟總統拜登及多位前任總統那樣，到任何一個遭恐怖分子騎劫飛機撞擊的現場參加紀念儀式，相反前往紐約警察局位於曼哈頓的市警第17分局，與警員們交談，稱他們是「優秀的人，工作實在太棒，是紐約最佳的」。

在簡短講話中，川普讚揚了紐約市最大的警察工會「警察慈善協會」(Police Benevolent Association)；在2020年11月大選前幾個月，該會打破長期以來不表態支持任何總統候選人的傳統，公開支持川普連任。

在第17分局內，有媒體問及他是否有計畫參與2024年的總統競選時，川普只回答「這是一個簡單問題，我知道自己要做什麼」，之後他向警察們說，「我想你們會很高興的。」

他發言時也簡短談到美國從阿富汗撤軍，雖然他說「很討厭在這一天談論它」，但他直指拜登政府嚴重無能。

離開之前，他在警察局日誌上簽名及寫上「我愛你們！」

另外，川普也到訪了紐約市消防局，社交媒體上流傳的視頻和照片顯示，他向一群歡呼的消防員打招呼並合影留念。

除了到訪警消單位，川普11日也發表一段從未曝光的兩分鐘視頻，藉以紀念九一一恐襲20周年；他在視頻中抨擊拜登政府處理從阿富汗撤軍的問題，也稱拜登政府「無能」。

這是他早前在「拯救美國政治行動委員會」(Save America PAC)的發言，說「這是這場戰爭的第20年，應該是勝利、榮譽和力量的一年，但拜登與他無能的政府在失敗中投降。」

紐約市 川普 拜登

上一則

911引發疾病 數萬人罹癌 超越攻擊死亡數

下一則

紀念911藉勢而起 拜登重塑美國團結感

延伸閱讀

蕭美琴現身 避談美台高層官員會晤、駐美處更名案

蕭美琴現身 避談美台高層官員會晤、駐美處更名案

911恐襲20周年 拜登、歐巴馬、柯林頓現身遺址默哀

911恐襲20周年 拜登、歐巴馬、柯林頓現身遺址默哀
911事件20周年 拜登親訪三個事故現場紀念

911事件20周年 拜登親訪三個事故現場紀念
王不見王 川普宣布在拜登之後造訪世貿中心雙塔遺址

王不見王 川普宣布在拜登之後造訪世貿中心雙塔遺址

熱門新聞

國稅局出現「數學」烏龍，錯算錯發1100萬張追稅函，其中很多是收到政府疫情補助金支票的納稅人。(美聯社)

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

2021-09-05 06:19
國會眾院逾百名民主黨議員提案，要將聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)的參加年齡降至60歲。(本報資料照片)

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

2021-09-04 19:11
美國海軍第七艦隊勃克級驅逐艦班福德號（USS Benfold）。（取自第七艦隊臉書）

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

2021-09-08 16:40
駐美國台北經濟文化代表處。本報資料照片

台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名

2021-09-10 18:21
20年前世貿大廈遭恐襲的一刻，在大廈工作的人是撤是留，只能在瞬間做成決定，卻成了陰陽兩隔的關鍵。圖為大樓倒塌時人們驚慌逃命的情景。（美聯社）

911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

2021-09-10 10:19

美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人

2021-09-11 18:40

超人氣

更多 >
42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活

42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活
911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持

911廿周年 華裔空服員鄧月薇 第1個報告飛機被劫持
付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了

付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了
美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人

美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人
靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市

靠波霸奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市