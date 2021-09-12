向「我認識的美國」致敬 布希紀念911感人演說

前總統布希與前第一夫人勞拉11日出席賓州尚克斯維爾的聯航93航班紀念館的追思活動。(路透)

對比當年團結與今日分裂

20年前九一一 恐襲發生時在任的前總統布希，11日在九一一20周年紀念日發表了感人演說；布希在演說中向「我所認識的美國 」致敬，也將恐攻之後他目睹的全國大團結，與今日美國存在的分裂相互對比。

「廿年前，我們以不同的方式，在不同的地方，但在同一時刻發現，我們的生活將永遠改變。世界因屠殺和警報大響，然後因永遠消逝的聲音而靜默。」布希在賓州 尚克斯維爾(Shanksville)93號航班國家紀念館(Flight 93 National Memorial)表示。

任內發生911恐襲的布希總統11日賓州尚克斯維爾的聯航93航班紀念館發表演講，提醒國人警惕國內外的極端分子。(美聯社)

聯合航空93號航班是九一一恐怖攻擊事件四架遭恐怖分子劫持的飛機中，唯一沒有抵達預定撞擊目標的飛機。恐怖分子預定劫機撞擊華府，但因機上乘客與機組人員透過電話與親人聯絡得知大局，決定擊退劫機者奪回飛機，最後飛機墜毀在賓州尚克斯維爾附近一處無人田地。

布希說，在美國最黑暗的日子裡，「在第一響應者的犧牲中，在陌生人的互助中，在悲痛和恩典的團結中，人民精神因敵人的行動而展現，我們為我們受傷的國家而自豪。」

「在這些記憶中，93號航班乘客和機組人員永遠有個光榮的位置。在這裡，預定的目標促成了拯救行動。現在許多人能夠活著，都要深深感激當時這片土地的天空中曾經有過的反抗。」

對抗恐怖主義 持續的職責

在演講中，布希試圖理解為何美國會成為國外暴力極端分子攻擊的目標，同時強調了當今國內暴力極端分子造成的威脅。

布希指出，「許多美國人很難理解為何敵人如此狂熱地恨我們。融入我們生活的安全措施既是安適的源頭，也提醒我們有多麼脆弱。我們看到越來越多證據顯示，對我們國家的威脅不僅可能跨越國界，還來自聚集在國內的暴力。國外暴力極端分子和國內暴力極端分子之間，幾乎沒有文化重疊；但他們蔑視多元主義，無視人的生命，決心玷汙國家象徵。他們都是同樣汙穢的孩子，與他們對抗，是我們持續的職責。」

20年前，當美國遭受恐怖攻擊時，布希正在佛羅里達州為當地學童朗讀書本；他在演講中，憶起了九一一攻擊事件後的日子，美國人如何團結一心。

「在美國承受試煉與悲傷的日子裡，我看到數百萬人本能地拉起鄰居的手，為彼此團結而戰；這就是我所知道的美國。在宗教偏見有可能四處流竄時，我看到美國人拒絕偏見並擁抱穆斯林信仰者；這就是我所認識的國家，」

這就是我所認識的國家

布希說：「在本土主義可能激起對那些被視為局外人的仇恨與暴力時，我看到美國人重申他們歡迎移民和難民；這就是我所認識的國家。在有些人認為新興一代是個人主義和頹廢的一代時，我看到年輕人擁抱服務的美德而且無私的行動；這就是我所認識的國家。」

布希指出，「這不僅僅是懷舊，這是我們最真實的版本；這是我們曾經的模樣，也是我們可以再次成為的模樣。」

他說：「美國人勇敢、堅強、團結一致，令恐怖分子感到震驚；我們任何人都無須為此感到驚訝。這就是我們所知道的國家；每當我們需要希望和激勵時，我們可以仰望天空並且記起。」