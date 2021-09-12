美網大驚奇 中英混血18歲女將會外賽勇闖大滿貫奪冠

美網公開賽11日在紐約市法拉盛舉行，來自英國的18歲中英混血小將瑞度卡努在女子單打決賽中，以直落二擊敗19歲的加拿大費南德茲，拿下人生的第一個大滿貫，也是公開賽有史以來第一位從會外賽一路打進會內大滿貫奪得冠軍的選手。(美聯社)

具有一半華裔血統的18歲英國網球女將瑞度卡努 (Emma Raducanu)11日在美國網球公開賽寫下歷史，在與加拿大19歲小將費南德茲 (Leylah Fernandez)的「天才少女」單打對決中，以6-4和6-3直落二成績贏得后冠，不僅成為史上第一位從會外賽一路打進大滿貫賽事的女網選手，更在舉世驚訝中拿下大滿貫冠軍，也是1977年以來，首位贏得大滿貫的英國女網選手。

美網公開賽11日在紐約市法拉盛舉行，來自英國的18歲中英混血小將瑞度卡努在女子單打決賽中，以直落二擊敗19歲的加拿大費南德茲，拿下人生的第一個大滿貫，也是公開賽有史以來第一位從會外賽一路打進會內大滿貫奪得冠軍的選手。(美聯社)

美網奪冠的拉杜卡努有一半華人血統，母親來自中國瀋陽，父親是英籍羅馬尼亞人，均在倫敦從事金融工作，拉杜卡努在加拿大出生，兩歲時移民英國。(Getty Images)

世界排名150 外貌酷似楊丞琳

瑞度卡努8月抵達紐約 時，世界排名第150；她的母親翟冬梅來自中國瀋陽，父親是英籍羅馬尼亞人；出生於加拿大多倫多的她，兩歲時移民英國；瑞度卡努因外貌酷似歌手楊丞琳，被華人球迷暱稱為「英國楊丞琳」；由於不確定自己能否打入決賽，她還預定了預賽後飛離紐約的機票。

然而，瑞度卡努在紐約法拉盛艾許球場(Arthur Ashe Stadium)一連打贏了十場比賽，其中三場資格賽、七場正賽，也是自2014年美國網球名將小威廉絲(Serena Williams)以來，第一位一盤未失、贏得美網冠軍的女選手。

13日將躋身世界女子職業網球協會(WTA)前25名的瑞度卡努說：「女子網球的未來，以及目前比賽的深度，如此美妙！我認為這裡所有入選的女子網球選手，絕對都有機會贏得任何比賽。」

美網公開賽11日在紐約市法拉盛舉行，來自英國的18歲中英混血小將瑞度卡努在女子單打決賽中，以直落二擊敗19歲的加拿大費南德茲，拿下人生的第一個大滿貫，也是公開賽年代以來第一位從會外賽一路打進會內大滿貫奪得冠軍的選手。(美聯社)

18歲vs.19歲 青少年對決爭冠

11日的這場美網女單決賽，也是大滿貫賽事近22年來首度出現的青少年對決爭冠；上一次是1999年美網女單決賽，由17歲的小威廉斯擊敗18歲的辛吉絲(Martina Hingis)。

瑞度卡努與費南德茲的罕見賽事，甚至創下了職業網球1968年以來，首度由兩位非種子女性選手對決；費南德斯世界排名第73。

瑞度卡努說，她上次面對費南德斯，是在三年前的溫布頓青少年錦標賽第二輪比賽。

儘管寫下傲人紀錄，但瑞度卡努坦言她對和費南德茲的決賽並未多想，只是專注在自己表現上；她說：「妳問我對決賽有什麼期待嗎？因為我是一名會外賽選手，我認為從技術上來講，我沒有任何壓力。」

瑞度卡努還表示，「我只是祈禱不要出現雙發失誤，我讓自己專注當下，專心在我必須做的事情上；在那些艱難時刻，我的經歷和心態真的很有幫助。」

瑞度卡努非常崇拜來自父母祖國的網球名將，羅馬尼亞前球后哈蕾普(Simona Halep)以及李娜，「她們兩人都來自非常辛勤努力的國家，在場上展現的心理素質，對我幫助非常大。」

美網公開賽11日在紐約市法拉盛舉行，來自英國的18歲中英混血小將瑞度卡努在女子單打決賽中，以直落二擊敗19歲的加拿大費南德茲，拿下人生的第一個大滿貫，也是公開賽年代以來第一位從會外賽一路打進會內大滿貫奪得冠軍的選手。(美聯社)

位於紐約市法拉盛的美網中心11日決賽觀賽球迷爆滿。(美聯社)

會外賽勇闖決賽 每戰直落二獲勝

瑞度卡努從會外賽勇闖決賽，每戰都是以直落二奪勝；至於才剛在紐約度過19歲生日的費南德茲，晉級決賽的過程較辛苦，從第三輪開始，連四戰都打滿三盤才出線。

瑞度卡努是自1977年英國女將韋德 (Virginia Wade) 在溫布頓 (Wimbledon)網球錦標賽封后之後，第一位贏得大滿貫的英國女網選手。英國女王 伊麗莎白二世 (Queen Elizabeth II) 特別發來賀信，稱讚瑞度卡努「年紀輕輕就取得非凡成就」。

瑞度卡努上次、也是第一次打入大滿貫是在7月的溫布頓網球賽，她在第四輪因呼吸困難而停止比賽；當時瑞度卡努的排名仍在前300名之外，可說是默默無名。