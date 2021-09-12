美網大驚奇 中英混血18歲女將會外賽勇闖大滿貫奪冠
具有一半華裔血統的18歲英國網球女將瑞度卡努(Emma Raducanu)11日在美國網球公開賽寫下歷史，在與加拿大19歲小將費南德茲 (Leylah Fernandez)的「天才少女」單打對決中，以6-4和6-3直落二成績贏得后冠，不僅成為史上第一位從會外賽一路打進大滿貫賽事的女網選手，更在舉世驚訝中拿下大滿貫冠軍，也是1977年以來，首位贏得大滿貫的英國女網選手。
世界排名150 外貌酷似楊丞琳
瑞度卡努8月抵達紐約時，世界排名第150；她的母親翟冬梅來自中國瀋陽，父親是英籍羅馬尼亞人；出生於加拿大多倫多的她，兩歲時移民英國；瑞度卡努因外貌酷似歌手楊丞琳，被華人球迷暱稱為「英國楊丞琳」；由於不確定自己能否打入決賽，她還預定了預賽後飛離紐約的機票。
然而，瑞度卡努在紐約法拉盛艾許球場(Arthur Ashe Stadium)一連打贏了十場比賽，其中三場資格賽、七場正賽，也是自2014年美國網球名將小威廉絲(Serena Williams)以來，第一位一盤未失、贏得美網冠軍的女選手。
13日將躋身世界女子職業網球協會(WTA)前25名的瑞度卡努說：「女子網球的未來，以及目前比賽的深度，如此美妙！我認為這裡所有入選的女子網球選手，絕對都有機會贏得任何比賽。」
18歲vs.19歲 青少年對決爭冠
11日的這場美網女單決賽，也是大滿貫賽事近22年來首度出現的青少年對決爭冠；上一次是1999年美網女單決賽，由17歲的小威廉斯擊敗18歲的辛吉絲(Martina Hingis)。
瑞度卡努與費南德茲的罕見賽事，甚至創下了職業網球1968年以來，首度由兩位非種子女性選手對決；費南德斯世界排名第73。
瑞度卡努說，她上次面對費南德斯，是在三年前的溫布頓青少年錦標賽第二輪比賽。
儘管寫下傲人紀錄，但瑞度卡努坦言她對和費南德茲的決賽並未多想，只是專注在自己表現上；她說：「妳問我對決賽有什麼期待嗎？因為我是一名會外賽選手，我認為從技術上來講，我沒有任何壓力。」
瑞度卡努還表示，「我只是祈禱不要出現雙發失誤，我讓自己專注當下，專心在我必須做的事情上；在那些艱難時刻，我的經歷和心態真的很有幫助。」
瑞度卡努非常崇拜來自父母祖國的網球名將，羅馬尼亞前球后哈蕾普(Simona Halep)以及李娜，「她們兩人都來自非常辛勤努力的國家，在場上展現的心理素質，對我幫助非常大。」
會外賽勇闖決賽 每戰直落二獲勝
瑞度卡努從會外賽勇闖決賽，每戰都是以直落二奪勝；至於才剛在紐約度過19歲生日的費南德茲，晉級決賽的過程較辛苦，從第三輪開始，連四戰都打滿三盤才出線。
瑞度卡努是自1977年英國女將韋德 (Virginia Wade) 在溫布頓 (Wimbledon)網球錦標賽封后之後，第一位贏得大滿貫的英國女網選手。英國女王伊麗莎白二世 (Queen Elizabeth II) 特別發來賀信，稱讚瑞度卡努「年紀輕輕就取得非凡成就」。
瑞度卡努上次、也是第一次打入大滿貫是在7月的溫布頓網球賽，她在第四輪因呼吸困難而停止比賽；當時瑞度卡努的排名仍在前300名之外，可說是默默無名。
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