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美批中官員讀稿機 拜登要求直通習近平

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統拜登與中國國家主席習近平通話，試圖打開美中關係僵局。(美聯社)
美國總統拜登與中國國家主席習近平通話，試圖打開美中關係僵局。(美聯社)

美國總統拜登與中國國家主席習近平二度通話，英國金融時報報導，這是拜登要求通話，因美國官員認為「中國官員不打算進行嚴肅實質的對話」，指中國官員生硬讀稿，只為大內宣。

拜登上台至今，美中直接互動包括：美中領導人今年2月首度通話，美中外交高層3月在阿拉斯加會談，以及美國副國務卿薛曼7月登陸訪問。不具名美國資深官員說，「我們聽到的都是為宣傳目的設計的談話要點，加上習主席的多方面集權，因此要推動雙邊關係前進可能需要領導階層的往來。」

這名官員表示，拜登政府與中國官員的外交互動並非「極富成效」，幾次較低層級的官員接觸成果無法令美國滿意，中方扮演不負責任的角色，所作所為都是對內宣傳。

這名官員形容，當薛曼和中方官員在天津舉行閉門會議，中方透過推特大肆批評美國，這是違反外交禮節，只為國內宣傳目的的滑稽之舉。

「這些(中方)官員基本上只念稿，不具靈活彈性，一個接一個地表演給頂頭上司看。」這名官員形容，隨著中共籌備明年舉行20大迎接習近平的第三個任期，問題日益嚴重。

這名官員表示，由於中國以個人集權取代集體領導，「和習近平談」愈發重要，以測試習近平是否有更多彈性空間。

歐巴馬時期的國安會亞洲事務資深主任麥艾文告訴金融時報，這次通話是關鍵一步，為兩人面對面會晤鋪路。

美方正在運作今年10月Ｇ20領導人會議上，促成拜習會，南華早報日前報導，習近平可能視訊與會，讓拜習會破局。美方資深官員表示，尚不知習近平是否親自與會，不過美方認為保持順暢的溝通管道很重要。

美國 習近平 中國

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