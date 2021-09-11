拜登、習近平時隔7個月再通話 確保競爭不致衝突

美國總統拜登（左）和中國國家主席習近平9日通話進行「廣泛的戰略討論」。(Getty Images)

美中之間進行了幾輪高級別會議，美國官員稱這些對話毫無成效後，美國總統拜登 9日致電中國 國家主席習近平 ，希望解決兩國在全球競爭中存在的經濟和其他問題。這是拜登上任以來雙方第二次通話，今年2月美中領導人首次通話，兩次通話之間，已然緊張的雙邊關係持續惡化。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)10日在記者會表示，通話進行了90分鐘，正如同拜登過去公開說過的，拜登和習近平曾長時間相處，這通電話是熟稔的、坦率的，拜登並未迴避雙方意見分歧之處，但語氣並非說教或居高臨下，而是尊重；但莎奇並未透露兩人談話主題。白宮的聲明宣稱，兩位領導人討論了兩國有責任確保彼此競爭不會演變為衝突。

中國外交部對此次通話的總結稱，「雙方一致認為，中美元首就中美關係和重大國際問題深入溝通對引領中美關係正確發展非常重要，兩國將繼續保持經常性聯繫」。

美國高級官員說，儘管兩國關係存在很多爭議，但9日晚上的通話代表雙方都在嘗試維護兩國關係。美國將與中國的競爭視為首要外交政策關切，但也希望在氣候變遷等有共同利益的問題上合作，不讓問題演變成直接衝突。

中國外交部表示，習近平將氣候變遷、疫情防控和經濟復甦列為中美兩國應該合作的領域；但他指出，這一努力應該以「尊重彼此核心關切、妥善管控分歧」為前提。

據中國官媒央視網報導，習近平將問題歸咎於美方。習近平說，一段時間以來，美國採取的對中政策致使中美關係「遭遇嚴重困難」，這不符合兩國人民根本利益和世界各國共同利益。中美分別是最大的發展中國家和最大的發達國家，中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運，是兩國「必須回答好的世紀之問」。

習近平提到，中美合作，兩國和世界都會受益；中美對抗，兩國和世界都會遭殃。中美關係不是一道「是否搞好的選擇題」，而是一道「如何搞好的必答題」。

美國官員說，拜登並不尋求在一系列問題上取得具體結果，而是希望闡明自己的觀點，並與習近平接觸。

中方披露拜登就中美關係做出諸多重要表述：美方從無意改變「一個中國」政策，確定雙方可以開展合作的重點和優先領域，避免誤解誤判和意外衝突；但美方聲明隻字未提。

習近平在通話中引用了宋代詩人陸游的名句「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」。比喻在遇到困難一種辦法不行時，可以用另一種辦法解決，通過探索發現答案。