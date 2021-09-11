我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「台灣代表處」有象徵意義 美學者分析對三邊關係衝擊

美稱無人機狙殺IS成員 擊斃卻是人道組織人士

台駐美機構更名？恐衝擊美中關係…華府「打臉習近平」

記者張文馨／華盛頓報導
英國金融時報報導，美國政府正考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」(TECRO)，更名為「台灣代表處」。(本報檔案照)
英國金融時報報導，美國政府正考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」(TECRO)，更名為「台灣代表處」。(本報檔案照)

拜登總統9日才主動要求與中國國家主席習近平通話，重申美國「一個中國政策」完全未變，但英國金融時報10日報導，美國政府正認真考慮，將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」(TECRO)，更名為「台灣代表處」(Taiwan Representative Office)；若成真，將是美國與中華民國自1979年斷交以來，雙方關係最具象徵意義的進展，也勢必衝擊美國與中國已十分緊張的關係。

金融時報報導並提到，美國資深官員10日與台灣國安會秘書長顧立雄和外交部長吳釗燮，在距華府約50哩的馬里蘭州(Maryland)首府安納波利斯(Annapolis)，舉行特殊管道對話；但白宮國安會、國務院和台駐美代表處對此事均不評論。

美台自1996年台海危機後，存在不定期且不公開的國安高層對話機制，由台灣的國安會秘書長與白宮副國安顧問主談；川普政府一度提高層級，由國家安全顧問波頓(John Bolton)會見蔡英文政府國安會前秘書長李大維。

AIT前處長、卡內基和平基金會傑出學者包道格(Douglas Paal)說，北京知道這次會談，但美國官員還費勁透露此事，就是想打臉習近平，「面子對中國太重要了，不能這麼做。」

此外，金融時報引述知情人士說法，指台灣代表處更名案得到白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)力挺，並獲國安會內部和國務院處理亞洲事務的官員廣泛支持，但拜登總統尚未拍板定案。

華府學者咸認更名案具象徵意義，但對美中台關係影響看法不一；包道格就說，拜登政府官員可能認為，推動象徵性親台政策，有助強化拜登與習近平打交道的能力，但他認為適得其反，此舉將對美中關係產生負面影響。

戰略暨國際研究中心(CSIS)資深研究員、國務院前資深官員王曉岷(Robert Wang)說，更名案意義重大，提升了駐美代表處的地位，展現美方無懼北京壓力，願意增加對台灣的「政治支持」，也是美國對中國軍隊近來對台灣行動的強烈警訊，但中方勢必強烈反應。

卡特政府與中華民國自1979年斷交後，雖然國會通過「台灣關係法」(Taiwan Relations Act)補救，但其後美台關係的維繫，只能透過非官方的白手套代表機構溝通；美國為「美國在台協會」(American Institute in Taiwan)，台灣為「北美事務協調會」。

一直到1994年，柯林頓政府提出「對台政策檢討(Taiwan Policy Review)」，台灣的駐美代表機構才更名為「駐美國台北經濟文化代表處(TECRO)」；台灣政府近年來趁著美台關係改善，積極爭取駐美代表處更名，首選正是「台灣代表處」。

國務院副發言人波特(Jalina Porter)表示，美國對台支持堅若磐石，並持續保持雙邊聯繫，但「現階段沒有什麼要宣布。」

包道格說，拜習才通話說要管控雙邊關係，美國隔天就提更名案激怒中國，這樣的政策並不一致。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇重申，「一個中國原則」是中美關係的政治基礎，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，美別向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，不要試圖突破中方底線，慎重、妥善處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

美國 台灣關係法 中國

上一則

兒911最後一句話「我去救人了」母：沒有一天不想他

延伸閱讀

拜登政府稅改重負稅

拜登政府稅改重負稅

拜登、習近平通話談了什麼？白宮：新冠溯源是重點

拜登、習近平通話談了什麼？白宮：新冠溯源是重點
彭博：拜登政府擬對中國補貼行為啟動調查 向北京施壓

彭博：拜登政府擬對中國補貼行為啟動調查 向北京施壓
拜登習近平通電話 亞股全數收漲

拜登習近平通電話 亞股全數收漲

熱門新聞

颶風艾妲給東部州帶來破紀錄大雨，但也讓人在患難中看見無私與英雄般的事蹟。圖為羅德島州普玆茅斯一名居民用手機留下災難對當地的破壞。(美聯社)

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

2021-09-03 21:55
美國20日起將​開放部分民眾施打新冠疫苗，紐約時報3日報導，公衛官員向白宮建議，追加施打新冠疫苗計畫只針對輝瑞（Pfizer）疫苗接種者。Getty Images

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

2021-09-03 21:43
國稅局出現「數學」烏龍，錯算錯發1100萬張追稅函，其中很多是收到政府疫情補助金支票的納稅人。(美聯社)

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

2021-09-05 06:19
國會眾院逾百名民主黨議員提案，要將聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)的參加年齡降至60歲。(本報資料照片)

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

2021-09-04 19:11
美國海軍第七艦隊勃克級驅逐艦班福德號（USS Benfold）。（取自第七艦隊臉書）

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

2021-09-08 16:40
艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）和太太歐文琦（Wenqing Ou）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

2021-09-02 21:59

超人氣

更多 >
掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責
台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名

台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名
911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴