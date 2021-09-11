台駐美機構更名？恐衝擊美中關係…華府「打臉習近平」

英國金融時報報導，美國政府正考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」(TECRO)，更名為「台灣代表處」。(本報檔案照)

拜登總統9日才主動要求與中國 國家主席習近平通話，重申美國 「一個中國政策」完全未變，但英國金融時報10日報導，美國政府正認真考慮，將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」(TECRO)，更名為「台灣代表處」(Taiwan Representative Office)；若成真，將是美國與中華民國自1979年斷交以來，雙方關係最具象徵意義的進展，也勢必衝擊美國與中國已十分緊張的關係。

金融時報報導並提到，美國資深官員10日與台灣國安會秘書長顧立雄和外交部長吳釗燮，在距華府約50哩的馬里蘭州(Maryland)首府安納波利斯(Annapolis)，舉行特殊管道對話；但白宮國安會、國務院和台駐美代表處對此事均不評論。

美台自1996年台海危機後，存在不定期且不公開的國安高層對話機制，由台灣的國安會秘書長與白宮副國安顧問主談；川普政府一度提高層級，由國家安全顧問波頓(John Bolton)會見蔡英文政府國安會前秘書長李大維。

AIT前處長、卡內基和平基金會傑出學者包道格(Douglas Paal)說，北京知道這次會談，但美國官員還費勁透露此事，就是想打臉習近平，「面子對中國太重要了，不能這麼做。」

此外，金融時報引述知情人士說法，指台灣代表處更名案得到白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)力挺，並獲國安會內部和國務院處理亞洲事務的官員廣泛支持，但拜登總統尚未拍板定案。

華府學者咸認更名案具象徵意義，但對美中台關係影響看法不一；包道格就說，拜登政府官員可能認為，推動象徵性親台政策，有助強化拜登與習近平打交道的能力，但他認為適得其反，此舉將對美中關係產生負面影響。

戰略暨國際研究中心(CSIS)資深研究員、國務院前資深官員王曉岷(Robert Wang)說，更名案意義重大，提升了駐美代表處的地位，展現美方無懼北京壓力，願意增加對台灣的「政治支持」，也是美國對中國軍隊近來對台灣行動的強烈警訊，但中方勢必強烈反應。

卡特政府與中華民國自1979年斷交後，雖然國會通過「台灣關係法 」(Taiwan Relations Act)補救，但其後美台關係的維繫，只能透過非官方的白手套代表機構溝通；美國為「美國在台協會」(American Institute in Taiwan)，台灣為「北美事務協調會」。

一直到1994年，柯林頓政府提出「對台政策檢討(Taiwan Policy Review)」，台灣的駐美代表機構才更名為「駐美國台北經濟文化代表處(TECRO)」；台灣政府近年來趁著美台關係改善，積極爭取駐美代表處更名，首選正是「台灣代表處」。

國務院副發言人波特(Jalina Porter)表示，美國對台支持堅若磐石，並持續保持雙邊聯繫，但「現階段沒有什麼要宣布。」

包道格說，拜習才通話說要管控雙邊關係，美國隔天就提更名案激怒中國，這樣的政策並不一致。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇重申，「一個中國原則」是中美關係的政治基礎，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，美別向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，不要試圖突破中方底線，慎重、妥善處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。