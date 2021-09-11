美中轉調 柳暗花明又一村？

拜習再通話，氛圍卻是大不相同，美國 過去勇於凸顯價值分歧，此時更偏向管理雙邊關係避免衝突，中國 也以「柳暗花明又一村」形容留有互動餘地；這首美中交響曲的競爭主旋律不變，現在可能要轉調繼續往下唱了。

美國一貫強悍的對中態度，此時顯得氣虛，甚至虛張聲勢；剛歷經阿富汗撤軍和新冠疫情復起的美國，沒有多邊作戰的能力，穩住內政再徐圖外交成了拜登 政府的不得不為。

主張價值領導外交政策的拜登政府，一開始對北京直言「我不滿意」，細數新疆、香港和台灣等議題，可以合作就合作，美國不會為合作而退讓；為了強化自身立場，國務卿布林肯和中共中央外事辦主任楊潔篪可以公開脣槍舌劍，副國務卿薛曼7月訪問天津都還不厭其煩重複相同論點。

當薛曼在國務院會見剛抵達華府履新的中國大使秦剛時，美中議題只剩一句「薛曼回顧上月在天津和中方官員會談時的議題，並表達美國對持續討論的承諾。」

如今美方一邊抱怨中方官員對美交往缺誠意，一邊卻矛盾提升對話層級，主動向中方提出由拜登和習近平直接對話。

被問到是否談論香港、新疆等議題時，官員答覆卻是「拜登會重申價值觀，即便中國認為美國在干涉內政，拜登政府也不會退讓。」暴露此次對話可能沒談到相關議題的現實。

相比兩次中方轉述內容，習近平2月說「台灣、涉港、涉疆問題是中國內政，籲美方慎重行事」；這次，新華社報導拜登告訴習近平「美方從無意改變一個中國政策」。

在這個時間點通話，外界容易聯想到美方有意運作10月拜習會，若要促成雙方領導人對話，降低實質衝突可能性，勢必預留對話空間，所以美國說的是「避免競爭變衝突」，中方說的是「柳暗花明又一村」，說穿了就是「鬥而不破」。

顯然習近平是埋單的，畢竟他要求的是「中國平視世界」，只要美國不以居高臨下態度同中方說話，習近平在對內宣傳上就已得分，可繼續忙他的文革大業，兩人今年見或不見，就算見了要談哪些議題，都值得持續關注。