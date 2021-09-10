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拜登強推打疫苗 違規企業重罰…8000萬勞工受影響

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統9日下令聯邦機構與包商的雇員均須接種新冠疫苗，不能以病毒檢測替代，百人以上企業須促員工施打疫苗或實施每周病毒檢測，醫護人員和教職員工均須接種疫苗，近億人將受影響。（美聯社）
拜登總統9日下令聯邦機構與包商的雇員均須接種新冠疫苗，不能以病毒檢測替代，百人以上企業須促員工施打疫苗或實施每周病毒檢測，醫護人員和教職員工均須接種疫苗，近億人將受影響。（美聯社）

拜登總統9日擴大防疫行動，要求擁有百名以上員工之企業，所有員工都要施打疫苗，不然就要每周檢測病毒，違規的企業最高可罰1.4萬美元，全國近三分之二的勞動人口約8000萬人將受影響；拜登也簽署行政令，要求聯邦機構員工與包商的雇員均須接種新冠疫苗，不能以病毒檢測替代，不接種疫苗的聯邦雇員直接開除。

此外，大多數接受聯邦醫療保險(Medicare)或聯邦醫療補助(Medicaid)約5萬所醫療機構，參與協助低收入家庭學前學童啟蒙計畫(Head Start Program)、由國防部資助學校等機構員工，都必須接種疫苗。

拜登要求勞工部，規定擁有100人以上的企業，其員工都要施打疫苗，不然就要每周檢測病毒，此舉預計影響人數約8000萬人；未遵守的企業罰款最高1.4萬美元。

侵犯州府權限？白宮稱重大危機

拜登政府此舉可能侵犯州政府權限，喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)就推文表示，會窮盡法律手段，阻止拜登政府公然違法的舉動。

但白宮官員在背景說明時表示，遇到「重大危機」時，勞工部長有權採取保護勞工的特別行動。

反對疫苗和強制防疫措施者批拜登政府剝奪自由，但拜登說，「這無關自由或個人選擇」，...
反對疫苗和強制防疫措施者批拜登政府剝奪自由，但拜登說，「這無關自由或個人選擇」，並指不接種疫苗的人讓全民付出代價。（Getty Images）

拜登簽署行政命令，要求聯邦機構員工和包商雇員全面接種疫苗，不得以定期病毒檢測代替；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，除了醫療或宗教理由尋求豁免外，其餘的聯邦和包商雇員都要在行政命令發布後75天內完成疫苗接種，否則就要被開除，預計影響人數為數百萬人。

無關自由與個人選擇 拜登強硬

「這無關自由或個人選擇，這是保護你自己、你身邊的人、和你一起工作的人、你在乎的以及你愛的人。」相較過去勸說民眾施打疫苗的拜登，9日的口氣明顯強硬說，「疫情政治(pandemic politics)使民眾生病，讓那些未接種疫苗的人死去。」

聯邦疾病防治中心(CDC)統計，超過2億人至少接種一劑疫苗，為美國總人口數的62.7%，12歲以上人口數的73.4%；完成接種新冠疫苗共1.7億人，占美國總人口數的53.4%，12歲以上人口數的62.5%。

根據CDC統計，8日新增病例數16.3萬，過去七天平均13.6萬；8日新增死亡數為1647例，過去七天平均死亡1076例；美聯社報導，與去年同期相較，日增感染數成長率達300%，住院數成長2.5倍，死亡人數近2倍。

目前約有8000萬人未接種疫苗，拜登說，「我們耐性正被消磨，拒絕打疫苗，讓所有人付出代價。」

9成教職員已接種 「要求百分百」

拜登說，全國九成教職人員都已經完全接種疫苗，但他要求百分之百，呼籲各州州長比照辦理，並下令教育部備妥資金補助區域學校。

除了大規模施打疫苗，拜登也針對推廣快篩試劑提出做法，他援引國防生產法，下令增產快篩試劑及居家試劑，並要求大型零售商如沃爾瑪(Walmart)、亞馬遜(Amazon)和克羅格(Kroger)以成本價出售快篩試劑；另外，政府將花20億採購2.8億劑快篩試劑，分送社區健康中心、食物銀行與學校。

佛州邁阿密市醫護人員為民眾檢測。（Getty Images）
佛州邁阿密市醫護人員為民眾檢測。（Getty Images）
喬治亞州民眾接種疫苗。（歐新社）
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疫苗 拜登 勞工部

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