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搭飛機不戴口罩 TSA加倍罰款 最高3000元

編譯陳韻涵／綜合9日電
聯邦眾議員提案，已接種疫苗或檢測陰性的旅客才能搭飛機或火車。圖為戴口罩的旅客走下美鐵列車。(美聯社)
聯邦眾議員提案，已接種疫苗或檢測陰性的旅客才能搭飛機或火車。圖為戴口罩的旅客走下美鐵列車。(美聯社)

拜登政府資深官員表示，聯邦運輸安全局(TSA)計畫加倍懲罰拒絕遵守聯邦口罩令的搭機旅客，最低罰款從500元起，累犯者最高可罰3000元；維吉尼亞州聯邦眾議員拜爾(Don Beyer)9日也提案，要求搭飛機與火車的乘客提供疫苗接種證明或72小時前的篩檢陰性證明才可搭乘飛機或火車。

拜登政府上月延長航空、巴士與火車運輸的聯邦口罩令至明年1月18日，以遏阻新冠病毒擴散，但未要求乘客出示疫苗接種或篩檢陰性證明。

航空公司機組員執行聯邦口罩政策的挑戰不小，頻頻抱怨乘客違規，大多與不願配合戴口罩有關；聯邦航空管理局(FAA)今年已收到許多違反聯邦口罩令的投訴，占總投訴案件的75%。

官員表示，TSA已計畫提高違反口罩令的罰鍰將從500元開始，若累犯最高可罰3000元。

另外，眾院歲入委員會(House Committee on Ways and Means)成員拜爾9日提出「安全旅遊法案」(Safe Travel Act)，呼籲美國鐵路公司(Amtrak)與商業客機的乘客、職員、包商與子包商員工，出示完全接種新冠疫苗的證明，或搭機前72小時的篩檢陰性證明，才能使用鐵路及航空大眾運輸。

拜爾說：「要求使用飛機或鐵路的旅客及員工出示疫苗接種證明或陰性證明是常識，這是能夠安全旅遊的簡單方式，聯合航空(United Airlines)已經這麼做。」

聯航要求所有員工提供新冠疫苗接種疫苗，基於宗教因素而豁免接種疫苗的員工留職停薪。

拜爾說：「美國希望回歸正常，包括商務旅遊和遊憩，眾院可以實施避免病毒擴散的基本規定，讓人們再次安心旅遊。」

不到一個月前，拜爾也曾倡議「保護弱勢病人法案」(Protecting Vulnerable Patients Act)，要求照顧聯邦醫療保險(Medicare)或聯邦醫療補助(Medicaid)病患的健康照護人員接種疫苗。

疫苗 口罩 篩檢

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