美目前新冠感染率 比終結疫情高10倍

圖為邁阿密機場提醒旅客要戴口罩。(Getty Images)

白宮首席醫學顧問佛奇(Anthony Fauci)接受媒體Axios訪問時表示，目前全美的新冠肺炎感染率，是結束疫情 時所需感染率的十倍；他說，以目前的確診率而言，「連控制疫情都談不上」。

佛奇說：「以我們國家的人口規模來看，你不能一天有10萬人確診，你最好必須讓確診降到1萬人以下，才會感覺比較安心。以現在這麼高的確診率，我們連控制疫情都還稱不上；這意味著這仍舊是一場公衛威脅，我們還在疫情之中。」

根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，七天移動平均顯示目前單日確診人數約14萬人。

他也表示，若有足夠民眾接種疫苗 ，即使仍有人感染，將不會演變為公衛威脅；截至9日，全美有73%以上符合資格的民眾已至少接種一劑疫苗，完整接種比率則是62.4%。但若換成全美人口，完整接種僅53%。

佛奇身為免疫學博士，指出目前現有疫苗已被證實能提供保護力，但以實際行動對抗Delta變種病毒 的民眾仍不夠多；他也警告，疫情時間拖得越長，越有可能出現「怪物級變種病毒」，突破疫苗防護。

免疫專家也不斷強調，只要持續有大批民眾確診，讓病毒有機會存在生活中，便會突變產生Delta和最近出現的Mu等變種病毒，能突破感染的病毒株出現機率也將越來越高。