上周25.2萬兒童染疫 創紀錄…比6月激增30倍 多在南部

賓州學童戴口罩上學。（美聯社）

數百萬名學童才剛開學重返課堂，上周就有高達25萬2000名兒童感染新冠肺炎，打破兒童單周染疫紀錄；此外，佛羅里達州邁阿密-戴德郡公立學區 (Miami-Dade County Public Schools)上月底開學以來，短短兩周已有13名教職員染疫病歿。

美國兒科學會(AAP)與兒童醫院協會(CHA)近期發表的疫情 周報告顯示，光是上周，全美就有近25萬2000名兒童染疫，這是疫情開始以來，最嚴重的單周兒童染疫情況。

疫情迄今已有500多萬名兒童染疫，陽性病例在8月歷經「指數」成長後，單月出現至少75萬個兒童確診病例。

目前每周染疫數據，比6月時高出約30倍，當時單周兒童確診約8400例。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，新一波兒童確診病例中，泰半出現在南部。

聯邦數據顯示，每十萬名兒童的就醫比率位居疫情以來的高點之一，較7月4日以來暴漲600%，同比去年增加近308%；所幸全美只有不到2400名兒童疑似或確診染疫住院。

此外，德州州長禁止學校強制戴口罩 ，導致德州兒童染疫住院的情況比其他地方還慘。

德州兒童醫院首席病例學者維沙米克(James Versalovic)說：「我們稱這為第四波(疫情)，但肯定是衝擊最強大的一波，影響兒童與青少年。」

佛州規模最大的邁阿密-戴德郡公立學區8月23日開學以來，兩周內已有13名學區教職員工染疫身亡；戴德聯合教師工會(United Teachers of Dade)主席凱拉‧赫南德茲-馬特斯(Karla Hernandez-Mats)表示，13名病歿者都沒接種新冠疫苗，分別是四名老師、一名警衛、一名校園餐廳員工和七名校車司機。

邁阿密-戴德郡公立學區對於新學年的疫情追蹤統計從8月13日開始，截至本月8日已有147名學生及186名職員確診。

德桑提斯雖然下令佛州校園全面禁戴口罩，但該學區自行頒布戴口罩規定。

第二巡迴法庭法官庫柏(John Cooper)8日駁回德桑提斯的口罩禁令，允許佛州學區實施強制口罩令，裁決即刻生效。

這項裁決凸顯州政府與佛州13個學區的緊張情勢升高，部分學校早已在疫情升溫之際，強制學生戴口罩。