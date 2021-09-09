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最富1%美國人 年欠稅1630億…稅收損失10年達7兆

接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

最富1%美國人 年欠稅1630億…稅收損失10年達7兆

記者顏伶如／綜合報導
國稅局擬增加人手擴大追稅。(美聯社)
國稅局擬增加人手擴大追稅。(美聯社)

財政部8日公布報告指出，全美財富排行榜位於1%頂端的超級有錢人，也是最大的欠稅大戶，每年共計積欠稅金估計高達1630億元；換算起來，占了美國政府稅收損失的28%。

紐約時報報導，拜登政府計畫為國稅局(IRS)增加人力及預算，以擴大追討逃漏稅，填補「稅收缺口」(tax gap)，行政部門對於相關提案正尋求國會議員支持；根據估計，欠稅造成的「稅收缺口」，過去十年來高達7兆元。

根據白宮提案，未來十年將為國稅局增加800億元預算，用以擴大稅務稽查人員編制、更新老舊科技設備，並增設訊息通報機制，讓政府部門更能掌控各種逃漏稅弊案。

不過，拜登政府的提案遭到企業界遊說團體及共和黨陣營質疑；反對人士指出，國稅局不應該被賦予更多權力，計畫中的措施還有侵犯隱私之嫌。

對於規模3.5兆預算支出法案，民主黨方面寄望透過追討欠稅籌措經費來源；眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)9日將正式起草為期十年的對抗氣候變遷法案，並且改革美國的社會安全網(social safety net)福利制度，包括為勞工提供照顧家人及看病的帶薪假、擴大義務教育、增加聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)福利等。

財政部估計，填補「稅收缺口」提案，可望在十年內獲得7000億元收入。

由財政部掌理個體經濟的副助理部長薩林(Natasha Sarin)撰寫的這份報告指出，填補「稅收缺口」是拜登政府希望打造更平等經濟的措施之一，稅務稽核及執法行動將鎖定富人。

薩林在報告中寫道，國稅局若要根據稅法落實對富人及大型企業追查逃漏稅，便需要有經費聘用並訓練能在成千上萬頁複雜稅表中破解問題的稅務專員，對於隱密的金流來源，國稅局也需要了解內情；例如獨資經營與合夥收入，富豪所得當中有極大比例來自這些收入。

拜登政府先前已承諾，實際收入(actual income)在年薪40萬以下的美國人，查稅率將不會增加。

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