15房客染疫亡 佛州房東：租客不打疫苗就搬走

圖為洛杉磯一護士準備施打疫苗。（Getty Images）

佛羅里達州一位擁有八棟共1200戶出租公寓的房東 阿爾瓦雷茲(Santiago Alvarez)，因其承租戶中已有15人死於新冠肺炎，於8月15日對所有承租人下達強制接種疫苗 令，凡拒絕接種疫苗的承租人將在本次租賃契約屆期後遭驅逐，不再允許續租。

阿爾瓦雷茲的作法，據信是全美第一位強制承租人接種疫苗的房東，引起各界關注如此做法是否違反州長德桑提斯 (Ron DeSantis)將於本月16日生效的「禁止商家要求『顧客』出示接種證明」的行政命令；該命令對於違反的商家處以最高5000元的罰鍰，並得連續處罰。

阿爾瓦雷茲表示：「我知道我的這項要求可能會讓我付出代價，但為了保護其他承租人和我的員工，我非常堅持承租人須出示疫苗接種證明，我不希望我的任何一個承租人因新冠肺炎而死。」

不過，阿爾瓦雷茲的作法是否違反州長德桑提斯的行政命令尚有疑義，因為究竟「承租人」是否等同「顧客」還有待法院解釋；德桑提斯發言人克莉絲汀娜．普夏(Christina Pushaw)表示：「經過諮詢後，我們認為房東的這條禁令有違州長的行政命令。」

但阿爾瓦雷茲的律師佐瑞拉(Juan Zorrilla)則指出，「顧客」是指暫時逗留，且不取得空間使用權的人；而「承租人」則是取得一個空間的使用權後長期居留者，兩者性質迥異，不能混為一談，因此房東的這項要求並未違法。

阿爾瓦雷茲的承租人對於房東此項措施看法不一。一名承租戶就表示，為了保護所有人，房東要求出示接種證明的要求相當合理；但另一名自稱已接種的承租人則說：「沒有人應被強迫做任何事，房東的要求根本違法。」