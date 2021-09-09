我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最富1%美國人 年欠稅1630億…稅收損失10年達7兆

接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

編譯盧炯燊／綜合8日電
嬌生疫苗接種者不在白宮宣布的打補強針之列，讓1400萬接種嬌生疫苗的人感到有掉隊、落後於人的徬徨感。（路透）
嬌生疫苗接種者不在白宮宣布的打補強針之列，讓1400萬接種嬌生疫苗的人感到有掉隊、落後於人的徬徨感。（路透）

拜登總統早前宣布美國將自20日起施打新冠疫苗補強針，但僅限於接種輝瑞(Pfizer-BioNTech)或莫德納(Moderna)疫苗的民眾，嬌生(Johnson & Johnson)疫苗接種者則不在打補強針之列，讓1400萬接種嬌生疫苗的人感到有掉隊、落後於人的徬徨感。

嬌生疫苗只須接種一劑，無須低溫保存利於運輸，而且對年長者也具效力，因此特別受長者歡迎；然而當拜登宣布施打補強針計畫時，不少嬌生疫苗接種者覺得被忽視，產生了恐慌。

不少官員及免疫專家都指出，對大多數人來說，接種一劑嬌生疫苗即可產生強大的保護，研究表明它對來勢洶洶的Delta變體病毒也有效力，注射八個月後仍有很強免疫力。

然而對於渴望接種補強針的人來說，這些安慰說法沒有用，他們的不安凸顯了白宮打補強針計畫的混亂，這個計畫仍有待聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准。

一位聯邦衛生官員說，打補強針計畫使不少人陷入迷惑；知情人士透露，聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)及FDA代理局長伍德考克(Janet Woodcock)已改變上月支持這個計畫的立場，上周私下警告白宮應放緩計畫，以便有更多時間來收集及分析數據。

不少專家批評白宮過早及倉卒推出補強針計畫，似要在搶在衛生監管機構宣布之前；他們也認為，在目前仍有數以百萬計的民眾仍未接種第一針的情況下，有關補強針好處及壞處的數據仍太少，無法證明大規模接種補強針的合理性。

舊金山加大傳染病專家蒙妮卡‧甘地(Monica Gandhi)批評說，政府發出的信息嚇壞了接種嬌生疫苗的人，也讓許多未接種疫苗的人感到困惑。

有白宮官員說，輝瑞及莫德納疫苗是最先接種，而嬌生是在今年3月才獲准，因此先讓輝瑞及莫德納疫苗接種者打補強針是可以理解，估計未來數周將會有更多嬌生疫苗的數據，有了這些數據，便可通報打嬌生補強針計畫。

來源：NBC Bay Area

疫苗 嬌生 白宮

上一則

15房客染疫亡 佛州房東：租客不打疫苗就搬走

下一則

國際疫苗「貧富不均」 世衛籲富國：年底前別打補強針

延伸閱讀

8月猛增420萬確診 拜登「6計畫」今秋加強防疫

8月猛增420萬確診 拜登「6計畫」今秋加強防疫
副總統賀錦麗北加集會 支持紐森 反對罷免

副總統賀錦麗北加集會 支持紐森 反對罷免
日媒：政府安排菅義偉赴美晤拜登 談中國等議題

日媒：政府安排菅義偉赴美晤拜登 談中國等議題
皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

熱門新聞

艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）和太太歐文琦（Wenqing Ou）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

2021-09-02 21:59
颶風艾妲給東部州帶來破紀錄大雨，但也讓人在患難中看見無私與英雄般的事蹟。圖為羅德島州普玆茅斯一名居民用手機留下災難對當地的破壞。(美聯社)

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

2021-09-03 21:55
美國20日起將​開放部分民眾施打新冠疫苗，紐約時報3日報導，公衛官員向白宮建議，追加施打新冠疫苗計畫只針對輝瑞（Pfizer）疫苗接種者。Getty Images

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

2021-09-03 21:43
艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

大水淹紐約 地下室成死所 生死僅一線

2021-09-03 03:00
國稅局出現「數學」烏龍，錯算錯發1100萬張追稅函，其中很多是收到政府疫情補助金支票的納稅人。(美聯社)

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

2021-09-05 06:19
國會眾院逾百名民主黨議員提案，要將聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)的參加年齡降至60歲。(本報資料照片)

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

2021-09-04 19:11

超人氣

更多 >
開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡

開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡
解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國
洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒