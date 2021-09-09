國際疫苗「貧富不均」 世衛籲富國：年底前別打補強針

世界衛生組織(WHO)呼籲各國在年底前都不應部署疫苗補強針，以便讓其他國家有機會接種更多疫苗。圖為新墨西哥州一護士施打疫苗。（美聯社）

全球疫苗 接種量能極度不均，當富裕國家在為打第三劑「補強針」做準備時，低所得國家國民頭兩劑的接種率沒有一個超過10%，加上全球疫苗分配機制COVAX落後，世界衛生組織(WHO)因此呼籲，年底前都不應部署打補強針，這樣才能讓其他國家有機會接種更多疫苗。

部分富裕國家已展開補強針接種，讓世衛 在早前呼籲，9月底前不要部署補強針；現在世衛呼籲富裕國家將部署補強針的時間點延後到年底；美國有意在9月20日跟進施打補強針，儘管這仍需要聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准。

世衛秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus)8日表示，自他呼籲9月底前不要部署打補強針以來，全球疫苗接種情勢幾乎未變，因此他現在將時間點延到年底，希望當全球所有國家都能讓40%民眾至少接種一劑疫苗後，再考慮展開補強針。

目前全球疫苗接種量已逼近56億劑，但高達80%集中在高所得及中高所得國家；譚德塞指出，90%的高所得國家接種率超過10%，70%的高所得國家接種率超過40%，但「沒有任何低所得國家」接種率能超過10%。

譚德塞還說，高所得國家曾承諾對外捐贈10億劑以上的疫苗，但現在兌現率仍不到15%；譚德塞表示，世界不需要更多承諾，而是需要更多疫苗，當控制疫苗產業的國家及企業覺得窮國只要有「殘羹剩飯」就該心滿意足時，他不能對此事沉默。

來源：Bloomberg Quicktake: Now

雖然由世衛主導的疫苗分配機制COVAX計畫在今年底前向全球配送20億劑疫苗，但是進度落後；現在COVAX估計，年底前只能完成配送14億劑疫苗，比原先目標低30%，而且其中有11億劑是「非常有可能」在9月至12月間完成的配送量。

COVAX估計，可能得到明年1月或2月時，才能完成配送20億劑疫苗的目標；譚德塞8日就提到，疫苗廠商曾經承諾要優先向COVAX及低所得國家提供疫苗。

COVAX機制落後的主要原因，是印度因為疫情嚴峻而祭出出口限制，新疫苗產線建置過程不順，以及如Novavax、中國三葉草等新疫苗開發難產等。