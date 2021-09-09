我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最富1%美國人 年欠稅1630億…稅收損失10年達7兆

接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

國際疫苗「貧富不均」 世衛籲富國：年底前別打補強針

編譯洪毅／綜合8日電
世界衛生組織(WHO)呼籲各國在年底前都不應部署疫苗補強針，以便讓其他國家有機會接種更多疫苗。圖為新墨西哥州一護士施打疫苗。（美聯社）
世界衛生組織(WHO)呼籲各國在年底前都不應部署疫苗補強針，以便讓其他國家有機會接種更多疫苗。圖為新墨西哥州一護士施打疫苗。（美聯社）

全球疫苗接種量能極度不均，當富裕國家在為打第三劑「補強針」做準備時，低所得國家國民頭兩劑的接種率沒有一個超過10%，加上全球疫苗分配機制COVAX落後，世界衛生組織(WHO)因此呼籲，年底前都不應部署打補強針，這樣才能讓其他國家有機會接種更多疫苗。

部分富裕國家已展開補強針接種，讓世衛在早前呼籲，9月底前不要部署補強針；現在世衛呼籲富裕國家將部署補強針的時間點延後到年底；美國有意在9月20日跟進施打補強針，儘管這仍需要聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准。

世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)8日表示，自他呼籲9月底前不要部署打補強針以來，全球疫苗接種情勢幾乎未變，因此他現在將時間點延到年底，希望當全球所有國家都能讓40%民眾至少接種一劑疫苗後，再考慮展開補強針。

目前全球疫苗接種量已逼近56億劑，但高達80%集中在高所得及中高所得國家；譚德塞指出，90%的高所得國家接種率超過10%，70%的高所得國家接種率超過40%，但「沒有任何低所得國家」接種率能超過10%。

譚德塞還說，高所得國家曾承諾對外捐贈10億劑以上的疫苗，但現在兌現率仍不到15%；譚德塞表示，世界不需要更多承諾，而是需要更多疫苗，當控制疫苗產業的國家及企業覺得窮國只要有「殘羹剩飯」就該心滿意足時，他不能對此事沉默。

來源：Bloomberg Quicktake: Now

雖然由世衛主導的疫苗分配機制COVAX計畫在今年底前向全球配送20億劑疫苗，但是進度落後；現在COVAX估計，年底前只能完成配送14億劑疫苗，比原先目標低30%，而且其中有11億劑是「非常有可能」在9月至12月間完成的配送量。

COVAX估計，可能得到明年1月或2月時，才能完成配送20億劑疫苗的目標；譚德塞8日就提到，疫苗廠商曾經承諾要優先向COVAX及低所得國家提供疫苗。

COVAX機制落後的主要原因，是印度因為疫情嚴峻而祭出出口限制，新疫苗產線建置過程不順，以及如Novavax、中國三葉草等新疫苗開發難產等。

疫苗 譚德塞 世衛

上一則

接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

下一則

貝聿銘紐約寓所860萬元成交 「買主是粉絲」

延伸閱讀

世界晚報／全美100萬人已打補強針 譚德塞卻這麼說

世界晚報／全美100萬人已打補強針 譚德塞卻這麼說
新冠疫苗普及失衡 譚德塞籲：富國本月暫停施打追加劑

新冠疫苗普及失衡 譚德塞籲：富國本月暫停施打追加劑
新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅
「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

熱門新聞

艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）和太太歐文琦（Wenqing Ou）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

2021-09-02 21:59
颶風艾妲給東部州帶來破紀錄大雨，但也讓人在患難中看見無私與英雄般的事蹟。圖為羅德島州普玆茅斯一名居民用手機留下災難對當地的破壞。(美聯社)

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

2021-09-03 21:55
美國20日起將​開放部分民眾施打新冠疫苗，紐約時報3日報導，公衛官員向白宮建議，追加施打新冠疫苗計畫只針對輝瑞（Pfizer）疫苗接種者。Getty Images

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

2021-09-03 21:43
艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

大水淹紐約 地下室成死所 生死僅一線

2021-09-03 03:00
國稅局出現「數學」烏龍，錯算錯發1100萬張追稅函，其中很多是收到政府疫情補助金支票的納稅人。(美聯社)

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

2021-09-05 06:19
國會眾院逾百名民主黨議員提案，要將聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)的參加年齡降至60歲。(本報資料照片)

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

2021-09-04 19:11

超人氣

更多 >
開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡

開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡
解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國
洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒