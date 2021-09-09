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8月猛增420萬確診 拜登今秋推「6計畫」加強防疫

編譯洪毅／綜合8日電
拜登總統預計將於9日宣布新的新冠疫情防範計畫，包括擴大強制疫苗接種範圍，加強篩檢等。圖為賓州學童戴口罩上學。（美聯社）
拜登總統預計將於9日宣布新的新冠疫情防範計畫，包括擴大強制疫苗接種範圍，加強篩檢等。圖為賓州學童戴口罩上學。（美聯社）

拜登總統將於9日下午發布新的新冠疫情防範計畫，預期內容將包含擴大聯邦政府雇員強制疫苗接種範圍，加強篩檢，以及透過私人企業提高疫苗接種率等；這也反映出7月國慶日前的疫情趨緩已成往事，8月的新增確診數為疫情爆發以來第四高的單月紀錄。

拜登9日發布的防疫計畫將有六項，主要重點是推動疫苗接種率，以及隨著新學期到來，設法加強學校防疫等；不過由於拜登仍在與公衛幕僚討論中，一些細節仍有變動可能。

拜登政府已要求軍隊及公衛機關雇員，以及參與聯邦醫療保險及補助的安養中心員工接種疫苗，並要求其他聯邦政府雇員接種疫苗，或採取嚴格的防疫措施；現在拜登預計將擴大聯邦雇員強制疫苗接種的範圍。

對於當前疫苗仍不適用12歲以下兒童，還有不分學區就強制戴口罩或接種疫苗的爭論難解的背景下，拜登政府將發布學校防疫規則；此外，政府還將再加強病毒篩檢能力。

聯邦政府不太可能強制全民接種疫苗，而是計畫透過企業為之，包括呼籲企業強制員工接種，或呼籲餐廳、酒吧等商家向顧客索要接種證明才能接待；雖然聯邦政府不會推動被稱為「疫苗護照」的接種證明，但正在研議作法，讓企業更容易取得可信的證明資訊。

拜登總統預計將於9日宣布新的新冠疫情防範計畫，包括擴大強制疫苗接種範圍，加強篩檢...
拜登總統預計將於9日宣布新的新冠疫情防範計畫，包括擴大強制疫苗接種範圍，加強篩檢等。但在密西根州，也有民眾打出標語，反對強制措施，反對口罩和疫苗。（美聯社）

新的防疫計畫反映快速捲土重來的疫情，今年6月，全美有40萬例新增確診，但到8月猛增至420萬例以上，為疫情爆發以來第四高的單月紀錄。

到9月初，平均每日新增確診數仍在15萬以上，為今年1月以來新高，平均死亡人數則逼近1500人，比8月底多將近三分之一，為3月以來新高。

當前疫情升溫與過去幾次不同，過往病歿者以75歲年長者為主，但現在這波疫情病歿者以50歲至64歲為主；目前全美已有65萬人死於新冠肺炎，一些研究指出，如果疫情未獲顯著控制，到12月初前還會有10萬人染疫去世。

疫苗 疫情 拜登

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