阿富汗臨時政府 充斥神學士老戰男…FBI通緝犯任要職、無女性

神學士7日宣布組成純男性的臨時政府，包括長期領導神學士對抗美國聯盟的強硬派領導人。圖為神學士領導人5日會見聯合國副秘書長Martin Griffiths（右二）。（路透）

阿富汗 武裝組織神學士 (Taliban)7日宣布成立臨時政府，「老、戰、男」成員充斥，政府重要成員都是男性，不少都是在1990年代後期執行強硬統治，接著與美國 主導的聯盟長期對抗的老將，還有被美國懸賞通緝的要犯；這樣的政府組成不太可能贏得國際支持，能否避免迫在眉睫的經濟崩潰，也備受質疑。

其中，被任命為內政部長關鍵職務的是神學士好戰分支「哈卡尼網路」領袖哈卡尼(Sirajuddin Haqqani)，他是聯邦調查局(FBI)以500萬美元懸賞的頭號通緝犯；哈卡尼網路被指責是許多致命攻擊與綁架事件的罪魁禍首，據信他們手上至少仍扣著一名美國人質。

神學士臨時總理將由艾昆德擔任，圖為艾昆德(右)在20年前神學士於阿富汗執政時期曾任副總理。（美聯社）

臨時總理將由艾昆德(Mullah Mohammad Hasan Akhund)擔任，他在20年前神學士於阿富汗執政時期曾任副總理；神學士共同創始人巴拉達(Abdul Ghani Baradar)將擔任副總理，他曾領導與美方談判，並簽署和約促使美國撤離阿富汗；另一位副總理是烏茲別克族人、神學士駐卡達杜哈(Doha)政治辦公室成員哈納菲(Abdul Salam Hanafi)。

神學士宣布組成臨時政府之前數個小時，才發生他們對空鳴槍、驅散首都喀布爾抗議者並逮捕幾名記者的鎮壓事件；這也是不到一周內，神學士第二次鎮壓抗議活動。

神學士7日對空鳴槍、驅散首都喀布爾抗議者並逮捕幾名記者。圖為神學士士兵以槍瞄準示威者。（路透）

神學士發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)在記者會上強調，此內閣任命是暫時的，但他沒有說明臨時政府將持續多久；由於臨時政府內閣成員大多是在阿富汗占主導地位的普什圖族(Pashtun)，明顯缺乏其他族群代表，勢將影響國際支持。

阿富汗目前有高達八成的預算是來自國際社會，本來就已陷入困境的經濟危機，近幾個月來更加惡化；幾乎每天都有來來自卡達的飛機，提供進行人道援助；神學士若持續孤立，恐怕很快就會無以為繼。

神學士宣布內閣時，也發表政策聲明，試圖減輕鄰國和世界各國對神學士統治的疑懼。

「阿富汗的土地不會被用來危害任何其他國家的安全。」聲明並敦促各國外交官、大使館、領事館和人道主義組織返回阿富汗，「他們的存在是我們國家所需。」

該聲明談到保護少數群體和弱勢群體權利，承諾「在伊斯蘭教法框架下，向所有同胞提供教育。」但長達三頁的聲明，完全沒有提到女性。

除了由哈卡尼主掌內政和警務之外，另一個最高安全職位—國防部長是由神學士創始人歐瑪爾(Mullah Mohammad Omar)的兒子雅庫布(Mullah Mohammad Yaqoob)擔任。

外交部長是由阿米爾汗穆塔奇(Mullah Amir Khan Muttaqi)擔任，他也是神學士上次掌權時的舊班底；如此缺乏多元性的內閣，外長將如何與國際社會建立關係，挑戰極大。