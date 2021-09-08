「我自由了」曾力抗神學士 阿富汗警官獲救抵美

和美軍並肩作戰多年的阿富汗高階警官瓦達克全家安然抵美，展開新生活。(美聯社)

和美軍並肩作戰多年的阿富汗 高階警官瓦達克(Mohammad Khalid Wardak)一度在倉皇躲避神學士 追殺時，連鞋子都來不及穿上，赤腳逃亡。

瓦達克原來是南部賀爾蒙德省(Helmand province)警察廳長，因為曾在電視鏡頭公然挑戰神學士，成為家喻戶曉的人物。

多虧執行「信守承諾」作業的美方人員及盟友在緊要關頭打通一個電話，讓他夫婦和四個男孩得以搭上救命的直升機。全家先在喀布爾躲了一陣，後來被送到科威特；三周後，這位指揮部隊與神學士作戰受傷仍在醫院躺著指揮的英雄，全家安然抵美，展開新生活。

他抵達華府附近的杜勒斯機場後，透過翻譯接受美聯社採訪；他說，「我現在自由了」，回想起15天前倉皇逃命的經歷，「簡直是一場夢」。

瓦達克表示，那時「每一分鐘對我來講都像是『他們很可能隨時抓到我的孩子，我的兄弟，然後把他們殺掉。』每個人都在追殺我。」他現在仍很擔心在阿富汗的親戚的安危。

除了手頭重要文件和一身衣服，身無分文來到美國 的瓦達克，細述他和神學士最後幾場戰鬥、他和美軍的同袍之誼，也展望未來在美國不再需要保鑣的生活。

瓦達克的朋友說，他本來無意來美，美軍撤離後仍要繼續和神學士周旋，保衛阿富汗的安全，不料阿富汗政府兵敗如山倒，連總統都倉皇出逃。

布希政府官員麥克瑞里(Robert McCreary)曾任國會幕僚長和駐阿富汗特種部隊聯絡人。他讚揚救瓦達克全家出來的行動，說這是「無價」的義舉，「他們為我們做了那麼多，我們在他們生死關頭，能夠完成這件事，多麼令人高興。」

麥克瑞里說，上個月瓦達克還在說，幫助他家人就好，他要繼續留在阿富汗奮鬥。

瓦達克在2013年曾率領快速反應部隊馳援美軍；在2015年一場戰鬥中，他右腿中彈，被美軍送到國外就醫，裝上義肢後，過了一個月，又回到戰場，和美軍並肩作戰。

瓦達克幫美軍逮捕凱達組織和神學士領導人，如今，國家沒了；他說：「我哭都哭不出來。我本來不想活了，但弟兄們救了我一條命，也救了我家人。」