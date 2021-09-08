我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos詐騙案將開審 創辦人1.35億元豪宅曝光

補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

「我自由了」曾力抗神學士 阿富汗警官獲救抵美

記者張聲肇／綜合報導
和美軍並肩作戰多年的阿富汗高階警官瓦達克全家安然抵美，展開新生活。(美聯社)
和美軍並肩作戰多年的阿富汗高階警官瓦達克全家安然抵美，展開新生活。(美聯社)

和美軍並肩作戰多年的阿富汗高階警官瓦達克(Mohammad Khalid Wardak)一度在倉皇躲避神學士追殺時，連鞋子都來不及穿上，赤腳逃亡。

瓦達克原來是南部賀爾蒙德省(Helmand province)警察廳長，因為曾在電視鏡頭公然挑戰神學士，成為家喻戶曉的人物。

多虧執行「信守承諾」作業的美方人員及盟友在緊要關頭打通一個電話，讓他夫婦和四個男孩得以搭上救命的直升機。全家先在喀布爾躲了一陣，後來被送到科威特；三周後，這位指揮部隊與神學士作戰受傷仍在醫院躺著指揮的英雄，全家安然抵美，展開新生活。

他抵達華府附近的杜勒斯機場後，透過翻譯接受美聯社採訪；他說，「我現在自由了」，回想起15天前倉皇逃命的經歷，「簡直是一場夢」。

瓦達克表示，那時「每一分鐘對我來講都像是『他們很可能隨時抓到我的孩子，我的兄弟，然後把他們殺掉。』每個人都在追殺我。」他現在仍很擔心在阿富汗的親戚的安危。

除了手頭重要文件和一身衣服，身無分文來到美國的瓦達克，細述他和神學士最後幾場戰鬥、他和美軍的同袍之誼，也展望未來在美國不再需要保鑣的生活。

瓦達克的朋友說，他本來無意來美，美軍撤離後仍要繼續和神學士周旋，保衛阿富汗的安全，不料阿富汗政府兵敗如山倒，連總統都倉皇出逃。

布希政府官員麥克瑞里(Robert McCreary)曾任國會幕僚長和駐阿富汗特種部隊聯絡人。他讚揚救瓦達克全家出來的行動，說這是「無價」的義舉，「他們為我們做了那麼多，我們在他們生死關頭，能夠完成這件事，多麼令人高興。」

麥克瑞里說，上個月瓦達克還在說，幫助他家人就好，他要繼續留在阿富汗奮鬥。

瓦達克在2013年曾率領快速反應部隊馳援美軍；在2015年一場戰鬥中，他右腿中彈，被美軍送到國外就醫，裝上義肢後，過了一個月，又回到戰場，和美軍並肩作戰。

瓦達克幫美軍逮捕凱達組織和神學士領導人，如今，國家沒了；他說：「我哭都哭不出來。我本來不想活了，但弟兄們救了我一條命，也救了我家人。」

阿富汗 神學士 美國

上一則

接種疫苗是個人自由？佛奇反駁佛州州長

下一則

阿富汗亂局 讓川普「再戰2024」心意更堅決

延伸閱讀

阿富汗新政府成立 神學士最高領袖「出聲」：維護伊斯蘭教法

阿富汗新政府成立 神學士最高領袖「出聲」：維護伊斯蘭教法
神學士宣布成立新政府 艾昆德擔任臨時總理

神學士宣布成立新政府 艾昆德擔任臨時總理
神學士承諾讓有證者離境 布林肯否認美國人遭挾持

神學士承諾讓有證者離境 布林肯否認美國人遭挾持
20年努力退回原點 911後美反恐戰爭事件簿

20年努力退回原點 911後美反恐戰爭事件簿

熱門新聞

艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）和太太歐文琦（Wenqing Ou）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

2021-09-02 21:59
颶風艾妲給東部州帶來破紀錄大雨，但也讓人在患難中看見無私與英雄般的事蹟。圖為羅德島州普玆茅斯一名居民用手機留下災難對當地的破壞。(美聯社)

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

2021-09-03 21:55
數千萬無力負擔牙齒保險的老年人，可望很快在民主黨運作之下，有機會獲得聯邦醫療保險成立50年以來首度納入的牙齒保健。(Getty Images)

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

2021-08-31 20:03
美國20日起將​開放部分民眾施打新冠疫苗，紐約時報3日報導，公衛官員向白宮建議，追加施打新冠疫苗計畫只針對輝瑞（Pfizer）疫苗接種者。Getty Images

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

2021-09-03 21:43
艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

大水淹紐約 地下室成死所 生死僅一線

2021-09-03 03:00
國稅局出現「數學」烏龍，錯算錯發1100萬張追稅函，其中很多是收到政府疫情補助金支票的納稅人。(美聯社)

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

2021-09-05 06:19

超人氣

更多 >
全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥
氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜

氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜
教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源

教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源
Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤
被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在

被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在