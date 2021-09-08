美建阿富汗人民數據庫 今成神學士鎮壓利器

神學士可能利用美國及盟邦斥資數億美元為阿富汗人民所建的數據庫，監控社會，懲罰敵人。圖為阿富汗民眾7日在喀布爾示威時，神學士士兵持槍戒備。（路透）

專家指出，美國 及盟邦斥資數億美元為阿富汗 人民所建的數據庫，本為推行法治秩序及政府咎責力、建設現代化國家所用，目前已落入神學士 之手，恐變成該酷虐政權鎮壓人民的利器，用來監控社會，懲罰他們的敵人。

美聯社7日報導，神學士閃電般奪下政權，美國及盟邦建立的數據庫，包括識別身分的生物特徵，顯已落入神學士手中，而數據庫的科技保護關卡無多，有變成政府監視人民利器之虞。

美國建立數據庫時，沒想到有落敗之虞，認為使用那些數據，可提升教育、增進婦女權、打擊貪腐，好好建設阿富汗。

布魯克林法學院專家帕斯奎爾(Frank Pasquale)專精偵監科技，他指出數據庫落入神學士之手，是可怕的諷刺，讓人由現實學到教訓，通往地獄之路，竟是用好意鋪就的。

自8月15日喀布爾陷落以來，不斷有消息說，前政府的數據或許已遭神學士用來找出曾替美軍工作的阿富汗人，或恫嚇他們之用；伊拉克戰爭退伍軍人蘇拉瑞茲(Neesha Suarez)指出，阿國盟友一直收到不懷好意或者語帶威脅的電話、簡訊及WhatsApp留言。

一名27歲在喀布爾的美軍承包商表示，美國斥資要他跟同事開發一個數據庫，用來管理軍人及警察薪餉，現在接到電話，叫他們全到國防部報到；他已在逃亡中，每天更換居留地點。

挾勝利之威，神學士高層表示無意報復，重獲國際援助、取得遭外國凍結的資產才是要務，1996到2001年統治期間，神學士對阿富汗人的嚴峻設限，尤其對女性，恢復的跡象並不多，此外也沒傳出消息稱替美國人服務的阿富汗人遭有系統地迫害。

但很多阿富汗人還沒信心，不敢信任神學士，賓州大學學者卡瑞米(Ali Karimi)表示憂心那些資料庫會讓死硬的伊斯蘭原教旨派政教合一官員就偵監及攔截能力，變得跟美方情報局處一樣，得以無情地殺害與敵方合作的人。