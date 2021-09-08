我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos詐騙案將開審 創辦人1.35億元豪宅曝光

補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

美建阿富汗人民數據庫 今成神學士鎮壓利器

編譯潘勛／綜合7日電
神學士可能利用美國及盟邦斥資數億美元為阿富汗人民所建的數據庫，監控社會，懲罰敵人。圖為阿富汗民眾7日在喀布爾示威時，神學士士兵持槍戒備。（路透）
神學士可能利用美國及盟邦斥資數億美元為阿富汗人民所建的數據庫，監控社會，懲罰敵人。圖為阿富汗民眾7日在喀布爾示威時，神學士士兵持槍戒備。（路透）

專家指出，美國及盟邦斥資數億美元為阿富汗人民所建的數據庫，本為推行法治秩序及政府咎責力、建設現代化國家所用，目前已落入神學士之手，恐變成該酷虐政權鎮壓人民的利器，用來監控社會，懲罰他們的敵人。

美聯社7日報導，神學士閃電般奪下政權，美國及盟邦建立的數據庫，包括識別身分的生物特徵，顯已落入神學士手中，而數據庫的科技保護關卡無多，有變成政府監視人民利器之虞。

美國建立數據庫時，沒想到有落敗之虞，認為使用那些數據，可提升教育、增進婦女權、打擊貪腐，好好建設阿富汗。

布魯克林法學院專家帕斯奎爾(Frank Pasquale)專精偵監科技，他指出數據庫落入神學士之手，是可怕的諷刺，讓人由現實學到教訓，通往地獄之路，竟是用好意鋪就的。

自8月15日喀布爾陷落以來，不斷有消息說，前政府的數據或許已遭神學士用來找出曾替美軍工作的阿富汗人，或恫嚇他們之用；伊拉克戰爭退伍軍人蘇拉瑞茲(Neesha Suarez)指出，阿國盟友一直收到不懷好意或者語帶威脅的電話、簡訊及WhatsApp留言。

一名27歲在喀布爾的美軍承包商表示，美國斥資要他跟同事開發一個數據庫，用來管理軍人及警察薪餉，現在接到電話，叫他們全到國防部報到；他已在逃亡中，每天更換居留地點。

挾勝利之威，神學士高層表示無意報復，重獲國際援助、取得遭外國凍結的資產才是要務，1996到2001年統治期間，神學士對阿富汗人的嚴峻設限，尤其對女性，恢復的跡象並不多，此外也沒傳出消息稱替美國人服務的阿富汗人遭有系統地迫害。

但很多阿富汗人還沒信心，不敢信任神學士，賓州大學學者卡瑞米(Ali Karimi)表示憂心那些資料庫會讓死硬的伊斯蘭原教旨派政教合一官員就偵監及攔截能力，變得跟美方情報局處一樣，得以無情地殺害與敵方合作的人。

神學士 阿富汗 美國

上一則

阿富汗亂局 讓川普「再戰2024」心意更堅決

下一則

911恐襲20周年╱美國人對政府加強監控 疑慮漸深

延伸閱讀

阿富汗新政府成立 神學士最高領袖「出聲」：維護伊斯蘭教法

阿富汗新政府成立 神學士最高領袖「出聲」：維護伊斯蘭教法
神學士宣布成立新政府 艾昆德擔任臨時總理

神學士宣布成立新政府 艾昆德擔任臨時總理
神學士承諾讓有證者離境 布林肯否認美國人遭挾持

神學士承諾讓有證者離境 布林肯否認美國人遭挾持
20年努力退回原點 911後美反恐戰爭事件簿

20年努力退回原點 911後美反恐戰爭事件簿

熱門新聞

艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）和太太歐文琦（Wenqing Ou）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

2021-09-02 21:59
颶風艾妲給東部州帶來破紀錄大雨，但也讓人在患難中看見無私與英雄般的事蹟。圖為羅德島州普玆茅斯一名居民用手機留下災難對當地的破壞。(美聯社)

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

2021-09-03 21:55
數千萬無力負擔牙齒保險的老年人，可望很快在民主黨運作之下，有機會獲得聯邦醫療保險成立50年以來首度納入的牙齒保健。(Getty Images)

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

2021-08-31 20:03
美國20日起將​開放部分民眾施打新冠疫苗，紐約時報3日報導，公衛官員向白宮建議，追加施打新冠疫苗計畫只針對輝瑞（Pfizer）疫苗接種者。Getty Images

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

2021-09-03 21:43
艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

大水淹紐約 地下室成死所 生死僅一線

2021-09-03 03:00
國稅局出現「數學」烏龍，錯算錯發1100萬張追稅函，其中很多是收到政府疫情補助金支票的納稅人。(美聯社)

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

2021-09-05 06:19

超人氣

更多 >
全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥
氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜

氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜
教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源

教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源
Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤
被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在

被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在