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何時承認神學士政權？ 白宮：看它表現 不急著承認

記者張文馨／華盛頓報導
正在卡達訪問的國務卿布林肯（左二）7日說，未聽說神學士不讓美國人離開的情況。圖為他當天在多哈會見逃離阿富汗的女子機器人隊隊員。（Getty Images）
正在卡達訪問的國務卿布林肯（左二）7日說，未聽說神學士不讓美國人離開的情況。圖為他當天在多哈會見逃離阿富汗的女子機器人隊隊員。（Getty Images）

神學士7日宣布組成臨時政府，美國政府表示，神學士已承諾讓民眾自由離開阿富汗，美方將視其實際表現，不急著承認，也沒有相關時間表；白宮否認神學士扣留美國人為人質，換取政治承認的說法。

美聯社報導，神學士宣布組成純男性的臨時政府，包括長期領導神學士對抗美國聯盟的強硬派領導人；美聯社分析，此一舉動意味著他們難贏得國際社會支持，且新領導人急欲避免國內經濟崩潰。

美國政府不急著承認或否認神學士政權，而是持續和世界各國商討應對阿富汗危機；與此同時，多家外媒報導，包括美國公民在內的1000多人滯留在阿富汗北部的馬薩里沙利夫(Mazar-i-Sharif)國際機場，眾院外交委員會首席議員麥考爾(Michael McCaul)認為這是扣留人質要挾美國。

國務卿布林肯(Antony Blinken)承認，有少數美國人被滯留在該機場，但他和白宮都否認「人質說」。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)重申，拜登政府正與美國公民保持聯繫，確保想要離開阿富汗的人都能如願，目前看到的也是所有持有合法文件的人都可離開；不過，她承認對清單上的每個人並沒有太多了解。

「美國不急於承認(神學士政權)，這將取決於神學士實際作為。」莎奇說，美國與世界各國都在看，他們是否允許美國和其他國家公民離開阿富汗，是否允許想要離開的個人得以離境，是否允許人道協助進場，以及神學士如何對待阿富汗婦孺，「我沒有時間表。」

布林肯7日在卡達舉行記者會表示，神學士並未禁止那些持有效文件的民眾離開阿富汗，不過某些離開阿富汗的航班已經停飛，這是因為符合條件的撤離人員和沒有文件的民眾混在一起。

「據我了解，神學士並未拒絕任何持有有效文件的民眾出境。」布林肯說，神學士也說，那些沒有文件的人，現在不能離開阿富汗，因為所有人都混在一起，意味著有些班機無法起飛。

此外，有關美國安置阿富汗移民政策，今日美國報(USA TODAY)報導，白宮向國會提出緊急需求，盼批准64億美元預算以支援海外行動並安置自阿富汗撤離的民眾，預計今年有6萬5000人，明年還有3萬名阿富汗人來美。

美國公民 阿富汗 神學士

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