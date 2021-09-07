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紐時：高院恢復川普強硬邊境政策 拜登反鬆口氣

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府先前推出的一連為川普移民政策鬆綁的措施，反而引起邊境危機。(Getty Images）
拜登政府先前推出的一連為川普移民政策鬆綁的措施，反而引起邊境危機。(Getty Images）

最高法院今年8月底裁定，前總統川普任內推出的「留在墨西哥」(remain in Mexico)政策應予恢復；紐約時報分析，這表面上看來是拜登政府一大挫敗，畢竟拜登總統曾批評這項措施「不人道」，競選時承諾必定推翻，但最高法院判決出爐後，某些拜登政府官員私底下的反應竟是鬆了口氣，因為美墨邊境眼下的危機，因此獲得喘息。

報導指出，多名現任與前官員指出，高院裁定「留在墨西哥」恢復執行後，某些拜登政府官員私下反應是肯定而非不悅，認為有助緩解無證移民不斷湧入的邊境危機。

高院裁決出爐前，拜登政府推出的一連為川普移民政策鬆綁的措施，很快地在美墨邊境引發無證移民人潮；今年7月，在美墨邊境遭到逮捕的無證移民人數，創下20年來的單月新高，讓聯邦主管官員憂心忡忡，深怕無證移民人潮可能一路延續到秋季。

現任與前官員透露，政府內部已有官員開始擔心，移民政策立場轉變，可能鼓舞中美洲其他國家民眾，導致美墨邊境出現企圖闖關的無證移民人潮；某些拜登政府官員還討論，是否重推川普任內某些移民限令，期盼達到遏止邊境危機的效果。

報導指出，高院裁定「留在墨西哥」恢復執行，彷彿為拜登政府帶來政治掩護，能夠採行川普任內的強硬邊境管制規定，卻避開引發民主黨內人士反彈的尷尬。

知情官員指出，高院裁定讓拜登政府得到轉圜空間，研議更符合人道精神的邊境政策，也讓無證移民人潮湧入美國南境的危機得以減輕。

川普政府2019年推出俗稱為「留在墨西哥」的「移民保護協議」(MPP)計畫，成千上萬抵達南部邊境的庇護申請者，必須回到墨西哥等候美國法院審核申請結果，等候時間動輒耗時數年。

拜登政府今年6月間正式結束「留在墨西哥」計畫，但後來面臨密蘇里州與德州聯手提告；高院8月底裁決指出，拜登政府若廢止「留在墨西哥」計畫，恐將觸犯聯邦法律。

美墨邊境 拜登 移民

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