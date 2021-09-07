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從墮胎到擁槍議題 共和黨連下數城 民主黨執政陷險境

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統呼籲學童到校上課應該戴口罩，避免新冠病毒傳播，數名共和黨州長已推出反制措施。(Getty Images）
拜登總統呼籲學童到校上課應該戴口罩，避免新冠病毒傳播，數名共和黨州長已推出反制措施。(Getty Images）

從限縮墮胎權、投票權，一直到擴大擁槍權利等不同範疇的議題，共和黨在2021年裡已連下數城；相較之下，身為執政黨的民主黨如今卻因為無法施展身手，陷入政治險境。

德州日前剛上路的新法，讓公開持槍變得更加方便，妊娠六周以上的墮胎在州內也被全面禁止；州議會也通過另一項大幅限縮投票權的法案；對共和黨陣營來說，這些2021年裡出現的最新斬獲，都讓保守派人士感到振奮。

據統計，從今年初以來，全美已有12州通過個人所得稅減稅法案，有17州立法為投票權訂定限制措施，民主黨選民將受到最大衝擊，另有18州立法通過或擴大就學選擇；對於拜登總統呼籲學童到校上課應該戴口罩，避免新冠病毒傳播，數名共和黨州長已推出反制措施。

華盛頓郵報分析，民主黨現在雖然是執政黨，也掌握國會拿參眾兩院多數地位，但美國未來發展的路線之爭，目前看來兩黨似乎不相上下；共和黨把重心擺在共和黨執政州以及司法權利，從政策角度來看確實策略奏效；民主黨現在則面臨新壓力，遭批應該更大膽運用權力，要勇於打破窠臼。

共和黨長期以來的持久戰目標，是把眼光放在超越全國選舉的層次之外，搶攻州級、地方政府選舉以及司法系統人事任命案；近來最明顯的成功實例，便是最高法院保守派大法官以多數決允許德州俗稱「心跳法」的墮胎禁令不受挑戰，一舉突破1973年「羅伊控告韋德案」(Roe v. Wade)判例在近半世紀以來的墮胎權保障。

「信仰與自由聯盟」(FFC)創辦人李德(Ralph Reed)便說，最高法院允許「心跳法」不受緊急上訴挑戰的決定，證明保守派倡議人士這些年來的主張是對的，也就是2016年支持川普時，把大法官任命當做總統選舉投票的首要考量。

李德說，川普任內將三位保守派大法官送進最高法院，加上共和黨内政治風向改變，「成就了美國半個世紀以來最重大的社會改革之一。」

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