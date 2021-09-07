對公眾生活冷感 梅蘭妮亞沒興趣再當第一夫人

一項最新民調顯示，如果前總統川普與拜登總統再次對決選舉，兩人不分軒輊。但另有說法指前第一夫人梅蘭妮亞，絕不願陪川普再選總統，對第一夫人不感興趣。(Getty Images)

前總統川普 對2024年重返白宮 抱持開放態度，並試圖利用他的影響力左右明年期中選舉，但前第一夫人梅蘭妮亞 ‧川普(Melania Trump)再次對於政治事務保持沉默，她的好友透露，梅蘭妮亞不想再當第一夫人。

有線電視新聞網(CNN)報導，梅蘭妮亞可能是美國近代史上最神秘的第一夫人，她1月離開白宮後，逐漸淡出鎂光燈焦點。

梅蘭妮亞回歸平民身分後，僅於7月被拍到和兒子拜倫(Barron)一起離開紐約市川普大樓；在社群媒體方面，則僅有少數她在川普的高球俱樂部用餐，且非以她為主角的照片。

上月，梅蘭妮亞結束夏日度假行程，從新澤西州回到佛羅里達州棕櫚灘；她的朋友表示，梅蘭妮亞在拜倫就讀私立中學時，將全時待在海湖莊園(Mar-a-Lago)。

梅蘭妮亞儼然放棄她成為白宮女主人之前的曼哈頓生活，她對公眾政治生活冷感，並告訴許多朋友，沒有興趣協助丈夫實現政治理想，也不想再回白宮。

「當第一夫人不是她所想要的，對她而言，這個章節已經結束，就這樣了。」梅蘭妮亞密友告訴CNN，川普就算能持續影響共和黨，但梅蘭妮亞認為那是川普的事，與她無關。

另一名不具名消息人士則透露，「就算他(川普)正式透露參選意願，也看不到她出席集會或造勢活動，反而是川普的媳婦或川普長子的女友現身，他們與川普同樣有想回歸的態度，但梅蘭妮亞絕對沒有。」

川普的生活相較於於她在華盛頓扮演的角色，相對隱蔽私密許多。

「這是她喜歡的，愈遠離公眾目光、愈私人愈好。」另一名與梅蘭妮亞有十多年交情的友人說：「這沒有錯，若有人四、五年都密切觀察你的一舉一動，你也會覺得不自在，這令人不寒而慄。」

對於媒體報導梅蘭妮亞沒興趣回鍋當第一夫人或支持川普的政治願景，梅蘭妮亞辦公室不予回應。

梅蘭妮亞辦公室2月成立，在宣告辦公室成立並請大家追蹤的推文後，只有一連串的感謝回文，沒有任何計畫、政策、慈善活動、演講或公開行程。