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拜登支持率大降成歷任倒數第3 只贏川普、福特

編譯陳韻涵林梅婕／綜合6日電
拜登總統上任不到一年，民調節節下滑，主要受困幾大沒有處理好的議題，包括自阿富汗撤軍、疫情再起等。圖為拜登總統6日勞工節當天，在家鄉德拉瓦州與當地工會工人共話家常，分送三明治。(Getty Images)
拜登總統上任不到一年，民調節節下滑，主要受困幾大沒有處理好的議題，包括自阿富汗撤軍、疫情再起等。圖為拜登總統6日勞工節當天，在家鄉德拉瓦州與當地工會工人共話家常，分送三明治。(Getty Images)

過去幾周，美軍倉促撤離阿富汗的作法讓拜登政府飽受批評，夏季新冠肺炎疫情因傳染力強的Delta變種病毒而惡化；多項民調顯示，拜登總統的支持率大幅下滑，施政至今表現為歷屆總統倒數第三名，只勝過共和黨兩位前總統川普和福特。

拜登自就職後，民調數字皆穩定超過50%，但阿富汗撤離任務成為媒體焦點後，支持率逐漸下滑；華盛頓郵報與美國廣播公司新聞網(WP-ABC News)最新的聯合民調結果顯示，拜登整體施政支持率從6月的50%，降至近期的44%。

ABC資深民調主任蘭格爾(Gary Langer)比較前總統杜魯門(Harry Truman)之後的歷屆美國總統施政表現後發現，「只有兩位總統的支持率在此執政階段這麼低，分別是川普2017年8月的37%，以及福特(Gerald Ford)1975年3月的37%。」

全國公共廣播電台(NPR)、公共電視新聞網(PBS)「新聞時刻」(NewsHour)及瑪麗斯特(Marist)全國民調則顯示，拜登的支持率為43%，這是拜登就任以來，在瑪麗斯特民調中最差的表現。

真清晰政治(RealClearPolitics)民調則顯示，拜登支持率45%，不支持率49%；政治分析網站538(FiveThirtyEight)民調則顯示，拜登支持率46%，不支持率48%。

WP-ABC民調上月29日到9月1日進行，恰逢美軍撤離阿富汗最急迫的時期；該民調顯示，僅26%受訪者支持且滿意拜登撤軍的方式，52%的人支持撤軍但不滿意政府撤離的處置方法，另有17%的人反對撤軍。

●傾向共和黨選民 接種意願提升

民調也發現，傾向共和黨的選民的疫苗接種意願已逐漸提升。WP-ABC民調指出，春季以來受Delta變種病毒迅速擴散的影響，40歲以下年輕共和黨選民與親共和黨的獨立選民更願意打疫苗。

55%的多數親共和黨40歲以下成人今年4月時表示，可能或絕對不會接種疫苗，但隨著Delta變種病毒迅速蔓延，最新民調顯示此群體拒打疫苗的比率降至36%，其中48%的40歲以下受訪者已接種一劑疫苗，另有11%的人表示可能會或有計畫接種疫苗。

整體而言，共和黨支持者及親共和黨的選民，對於新冠疫苗有疑慮者，已從今年4月的40%降至9月初的29%，其中61%的人已至少接種一劑疫苗；相較之下，高達90%的民主黨選民與親民主黨的獨立選民，則已至少接種一劑疫苗。

拜登總統上任不到一年，民調節節下滑，主要受困幾大沒有處理好的議題，包括自阿富汗撤...
拜登總統上任不到一年，民調節節下滑，主要受困幾大沒有處理好的議題，包括自阿富汗撤軍、疫情再起等。圖為拜登總統6日勞工節當天，在家鄉德拉瓦州與當地工會工人共話家常，分送三明治。(Getty Images)

民調 拜登 疫苗

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